Arizona 3, Cleveland 1

Cleveland Arizona ab r h bi ab r h bi Totals 31 1 5 1 Totals 25 3 4 3 Kwan lf 2 0 1 0 Rojas 3b 1 0 0 0 Escobedo pr-lf 2 0 0 0 Longoria ph 1 0 0 0 Rosario ss 1 0 0 1 Torin ss-2b 1 0 0 1 Valdes ss 2 0 0 0 Bliss 2b 0 0 0 0 Brennan rf 2 0 0 0 Marte 2b 2 0 1 0 Holland rf 2 0 0 0 Ahmed ss 2 0 1 0 Bell dh 2 0 1 0 Evans pr-1b 0 0 0 0 Gonzalez ph-dh 1 0 0 0 Lewis dh 3 0 0 0 Bracho ph 1 0 0 0 D.D LsSnts ph-dh 1 0 0 0 Naranjo 1b 4 0 0 0 Walker 1b 1 0 0 0 Arias 2b 2 0 1 0 Gurriel Jr. 1b 1 0 0 0 Cairo pr-2b 1 0 0 0 Lawlar ss 1 0 0 0 Gallagher c 2 0 0 0 Carroll lf 0 1 0 0 Viloria c 1 0 0 0 Castillo lf-rf 2 0 0 0 Straw cf 1 1 1 0 Roberts rf 0 0 0 0 Cavenaugh cf 2 0 0 0 McCarthy rf 2 0 0 0 A.Martinez 3b 2 0 0 0 Jones cf 2 0 1 0 Rodriguez ph-3b 1 0 1 0 Moreno c 1 0 0 0 Higgins c 1 1 0 0 Thomas cf 1 0 0 0 Tawa lf 1 1 1 0 Perdomo ss-3b 1 0 0 2 Hager 3b 0 0 0 0

Cleveland 001 000 000 — 1 Arizona 010 000 20x — 3

DP_Cleveland 1, Arizona 1. LOB_Cleveland 4, Arizona 7. 2B_Bell (1), Straw (1), Tawa (1). SF_Rosario (1), Perdomo (1), Torin (1).

IP H R ER BB SO

Cleveland Quantrill 4 2-3 1 1 1 4 3 Abney 1-3 0 0 0 0 0 Karinchak 1 0 0 0 0 2 Curry L,0-1 1 2 2 2 1 1 Labaut 1 1 0 0 0 2

Arizona R.Nelson 5 2-3 4 1 1 0 5 Jameson 1-3 0 0 0 0 0 Montes De Oca W,1-0 1 0 0 0 0 2 Chafin H,1 2-3 1 0 0 0 0 K.Nelson H,1 1-3 0 0 0 0 0 J.Martinez S,1-1 1 0 0 0 0 2

HBP_Quantrill 2 (Moreno,Thomas). WP_J.Martinez.

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Ryan Blakney; Second, Rob Drake; Third, Jim Wolf.

T_2:12. A_7,807 (48,686).