Yankees 8, Rays 4

Tampa Bay New York ab r h bi ab r h bi Totals 34 4 8 4 Totals 35 8 12 8 Ya.Diaz 1b 3 0 0 0 LMahieu 2b 3 0 0 0 D.Kegan 1b 2 0 0 0 Trralba 2b 2 1 1 0 Paredes 2b 5 0 0 0 A.Volpe ss 2 0 0 0 Jo.Lowe cf 5 1 2 0 Ma.Burt ss 2 1 1 1 Bthncrt c 4 1 1 2 A.Rizzo 1b 0 0 0 0 T.Walls ss 3 0 1 0 Calhoun lf 2 2 1 0 Jo.Siri cf 2 1 1 0 Stanton dh 3 0 0 0 Mnzueta rf 1 0 1 0 Wagaman dh 2 1 2 3 Rbrtson 2b 2 0 0 0 Dnldson 3b 2 1 2 0 Vasquez 3b 1 0 0 0 R.Ortga rf 2 1 1 1 Ma.Auer lf 3 1 1 1 Cabrera rf 2 1 1 1 C.Knney dh 3 0 1 1 Hgshoka c 3 0 1 1 A.Hicks lf 1 0 1 1 S.Hnson 1b 1 0 0 0 Trevino c 2 0 0 0 L.Sntos 3b 2 0 1 0 Knr-Flf cf 2 0 0 0 Florial cf 2 0 0 0

Tampa Bay 000 020 020 - 4 NY Yankees 000 201 23(x) - 8

E_Schmidt (1), Rizzo (3). DP_Tampa Bay 1, New York 1. LOB_Tampa Bay 8, New York 11. 2B_Lowe (2), Siri (3), Auer (1), Torrealba (1), Burt (2), Donaldson (2), Cabrera (3). HR_Bethancourt (1), Wagaman (1), Ortega (3). SB_Siri 2 (10).

IP H R ER BB SO

Tampa Bay Workman 2 1-3 1 0 0 3 2 Dacosta 2-3 0 0 0 0 1 Kelly 2 3 2 2 0 4 Heller L, 0-1 1 2 1 1 0 0 Doxakis 2-3 1 2 2 1 1 Whitten 1 1-3 5 3 3 0 1

New York Schmidt 4 1-3 3 2 2 1 7 Peralta 2-3 0 0 0 0 0 Loaisiga 2-3 1 0 0 0 1 Holmes W, 1-0 1-3 0 0 0 0 0 Marinaccio H, 2 1 1 0 0 1 3 Ramirez H, 1 1 3 2 2 0 2 Diaz 1 0 0 0 2 1

HBP_by_Dacosta (Rizzo), Heller (Calhoun), Doxakis (Henson).

Balk_Doxakis, Peralta.

Umpires_Home, Ryan Wills; First, Laz Diaz; Second, James Hoye; Third, Roberto Ortiz; .

T_2:51. A_9582