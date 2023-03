Twins 8, Pirates 4

Pittsburgh Minnesota ab r h bi ab r h bi Totals 37 4 11 4 Totals 37 8 13 8 On.Cruz ss 4 0 1 0 D.Slano dh 4 1 1 2 D LSnts ss 1 1 0 0 Holland dh 1 0 1 0 Rynolds lf 4 0 1 0 Miranda 3b 4 1 3 1 Escotto 2b 1 1 1 3 J.Rcker 3b 1 0 0 0 McCtchn dh 3 0 1 0 Vazquez c 4 0 0 0 D.Nadal ph 0 0 0 0 M.Kpler rf 4 0 2 1 Santana 1b 3 0 1 0 J.Gallo 1b 3 0 1 0 Espinal 1b 1 0 0 0 Se.Gray 1b 1 0 0 0 Swinski rf 4 0 0 0 Larnach lf 3 1 1 0 K.Hayes 3b 3 1 1 0 Wolters c 1 0 0 0 D.Maggi 3b 1 0 0 0 N.Grdon cf 3 1 1 0 SmtNjgb lf 4 0 2 0 A.Smith rf 1 0 0 0 J.Delay c 3 0 1 1 E.Jlien 2b 3 2 2 1 Hineman c 1 0 1 0 M.Perez 2b 1 0 0 0 Ji-.Bae cf 4 0 1 0 H.Perez ss 2 2 1 3 J.Bowen pr 0 1 0 0 Shffeld ss 1 0 0 0

Pittsburgh 000 100 003 - 4 Minnesota 052 001 00(x) - 8

E_Rucker (1). DP_Pittsburgh 0, Minnesota 1. LOB_Pittsburgh 9, Minnesota 6. 2B_Cruz (3), Smith-Njigba (3), Miranda 2 (5). HR_Escotto (1), Solano (1), Perez (2).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Hill L, 0-1 4 2-3 11 7 7 0 3 Miller 1-3 0 0 0 0 0 De Jong 2-3 1 1 1 1 0 Moreta 1-3 0 0 0 0 0 Zastryzny 1 0 0 0 0 1 De Los Santos 1 1 0 0 0 0

Minnesota Ryan W, 2-1 3 1-3 3 0 0 0 4 Thielbar 2-3 3 1 1 0 2 Lopez 1 1 0 0 1 2 Moran 1 0 0 0 0 1 Rodriguez 1 1 0 0 0 1 Funderburk 1 0 0 0 1 2 Boyle 1 3 3 3 0 0

HBP_by_Boyle (Nadal).

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Andy Fletcher; Second, John Bacon; Third, Raul Moreno;.

T_2:21. A_5568