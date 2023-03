Tesla afronta un nuevo juicio por el acoso racial sufrido por un empleado

FOTO DE ARCHIVO: La fábrica de vehículos primarios de Tesla en Fremont, California, Estados Unidos, 12 de mayo de 2020. REUTERS/Stephen Lam

Por Daniel Wiessner

27 mar (Reuters) - El lunes comienza un juicio en un tribunal federal de San Francisco para determinar cuánto dinero debe pagar Tesla Inc a un ascensorista negro que, según un jurado, fue objeto de un grave acoso racial mientras trabajaba en la planta de montaje insignia del fabricante de automóviles eléctricos.

El juicio durará cinco días. El año pasado, un juez redujo drásticamente el veredicto de 137 millones de dólares que el jurado concedió en 2021 al demandante Owen Diaz, uno de los mayores de la historia en un caso de discriminación laboral en Estados Unidos. Los abogados de Díaz rechazaron la rebaja y optaron por un nuevo juicio por daños y perjuicios.

Tras el juicio de 2021, el juez de distrito William Orrick coincidió con el jurado en que Tesla era responsable de discriminación racial, pero redujo el veredicto a 15 millones de dólares. Orrick también preside el juicio de esta semana y ha prohibido a ambas partes presentar nuevas pruebas o llamar a nuevos testigos.

Como en el último juicio, se prevé que testifiquen tanto Díaz como varios empleados y directivos de la planta de Fremont (California).

En su demanda de 2017, Díaz acusó a Tesla de no actuar cuando se quejó a los directivos de que los empleados de la fábrica utilizaban con frecuencia insultos racistas y garabateaban esvásticas, caricaturas racistas y epítetos en paredes y puestos de trabajo.

Díaz demandó a Tesla por causarle angustia emocional en virtud de una ley de California que prohíbe a los empleadores no prevenir ambientes de trabajo hostiles basados en la raza y otras cuestiones.

En 2021, el jurado concedió a Díaz casi 7 millones de dólares en concepto de indemnización por daños emocionales y 130 millones de dólares en concepto de daños punitivos, destinados a castigar la conducta ilegal y disuadirla en el futuro.

El año pasado, Orrick redujo los daños compensatorios a 1,5 millones de dólares y los punitivos a 13,5 millones. Dijo que esa suma reconocía el acoso generalizado al que se enfrentaba Díaz, al tiempo que reflejaba que había trabajado en la fábrica solo nueve meses y no había alegado ninguna lesión física o enfermedad.

Los casos de discriminación en el empleo rara vez arrojan veredictos de más de un millón de dólares, por no hablar de sumas de nueve cifras. El Tribunal Supremo de EEUU ha declarado que las indemnizaciones punitivas no deben ser más de diez veces superiores a las indemnizaciones compensatorias.

Lawrence Organ, abogado de Díaz, dijo que esperaba que el nuevo jurado emitiera un veredicto mayor que la indemnización de 15 millones de dólares ofrecida por Orrick y convenciera al juez de que está justificada una indemnización mayor.

Tesla ha dicho que no tolera la discriminación, y sus abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por Reuters. La empresa había instado a Orrick a reducir la indemnización original del jurado a no más de 600.000 dólares.

(Reporte de Daniel Wiessner en Albany, Nueva York, editado en español por Flora Gómez)