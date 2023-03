Reds 7, Rockies 5

Cincinnati Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 40 7 12 4 Totals 29 5 5 5 K.Nwman ss 3 0 1 0 Yo.Daza cf 3 0 0 0 J.Trres ss 1 0 0 0 C.Tcker cf 0 0 0 1 T.Fredl cf 3 0 2 1 K.Brynt dh 2 1 0 0 Hopkins cf 2 0 1 1 Jo.Beck dh 1 0 0 0 W.Bnson lf 3 0 1 0 McMahon 2b 2 1 1 1 Martini lf 2 0 0 0 A.Schnk 2b 2 0 0 0 L.Maile c 4 0 1 0 C..Cron 1b 2 0 1 0 Rbinson c 1 0 0 0 Goodman c 2 0 0 0 H.Ramos rf 3 0 0 0 Blckmon rf 2 0 0 0 A.Cerda rf 2 0 0 0 Thmpson rf 1 0 0 0 J.Vsler 1b 3 2 2 0 Montero 3b 3 1 1 2 McGarry 1b 1 1 1 0 L.Hatch 3b 0 0 0 0 Rynolds 3b 3 0 1 0 El.Diaz c 2 0 0 0 Qintana 3b 2 1 1 0 Mstakas 1b 2 0 0 0 M.McLin 2b 2 1 0 0 E.Tovar ss 2 1 0 0 S.Lyton 2b 1 1 0 0 B.Doyle lf 3 1 2 1 Vllojin dh 4 1 1 2

Cincinnati 010 300 030 - 7 Colorado 000 300 020 - 5

E_Cron (2), Montero (1). DP_Cincinnati 2, Colorado 0. LOB_Cincinnati 10, Colorado 2. 2B_Vosler (2), McMahon (4). 3B_Doyle (1). HR_Montero (5). SF_Tucker.

IP H R ER BB SO

Cincinnati Law W, 1-0 1 0 0 0 0 0 Farmer 1 1 0 0 0 0 Gibaut H, 1 1 1 0 0 0 1 Cruz 1 2 3 3 1 3 Kuhnel H, 1 1 0 0 0 0 0 Sousa H, 2 1 0 0 0 0 2 Wynne H, 1 1 0 0 0 0 0 Brown 1 1 2 2 1 2 Garcia S, 1-1 1 0 0 0 1 0

Colorado Freeland L, 1-1 3 1-3 8 4 3 0 1 Kitchen 2-3 0 0 0 0 1 Bird 2 0 0 0 0 1 Abad 1 1 0 0 0 2 Mears 1 2 3 3 2 1 Johnson 1 1 0 0 0 2

HBP_by_Wynne (Blackmon), Freeland (McLain), Mears (Leyton).

WP_Mears 2.

Balk_Abad.

Umpires_Home, Austin Jones; First, Matt Winter; Second, Jim Wolf; Third, Brian Walsh;.

T_2:36. A_7899