Los bancos europeos suben tras el acuerdo sobre SVB

FOTO DE ARCHIVO: Un guardia de seguridad frente a la entrada de la sede del Silicon Valley Bank en Santa Clara, California, Estados Unidos, 13 de marzo de 2023. REUTERS/Brittany Hosea-Small/File Photo/File Photo

LONDRES, 27 mar (Reuters) - Las acciones de los bancos europeos subían el lunes por primera vez en casi una semana, recuperándose de las caídas de la semana pasada, después de que apareciera un comprador para gran parte de los depósitos y préstamos de Silicon Valley Bank, lo que ayudó a aliviar parte de la ansiedad en el sector.

El índice STOXX de bancos subía un 2,3% en las primeras operaciones, tras hundirse un 3,8% el viernes, y superó ampliamente al mercado bursátil en general, con el índice paneuropeo STOXX 600 subiendo un 1,1%.

First Citizens BancShares Inc compró todos los préstamos y depósitos de SVB y concedió a la Federal Deposit Insurance Corp derechos de revalorización de sus acciones por valor de hasta 500 millones de dólares a cambio, según informó la FDIC en un comunicado. Las acciones de First Citizens que cotizan en Fráncfort subían un 9,4%.

Las acciones cotizadas en Fráncfort de varios bancos estadounidenses de nivel medio también subían con fuerza el lunes.

