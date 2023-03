Dodgers 3, Angels 0

Los Angeles Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 31 0 4 0 Totals 30 3 6 3 Ta.Ward lf 3 0 0 0 M.Betts rf 2 0 0 0 M.Trout cf 3 0 0 0 Peralta rf 2 0 0 0 Phllips cf 1 0 0 0 Freeman 1b 3 0 0 0 S.Ohtni dh 3 0 1 0 K.Nevin 1b 1 0 0 0 M.Thiss ph 1 0 0 0 Mrtinez dh 3 0 0 0 B.Drury 1b 3 0 0 0 J.Otman dh 1 1 1 1 Plmeiro rf 1 0 1 0 M.Muncy 3b 2 1 1 1 Renfroe rf 2 0 0 0 Wlliams 3b 1 0 0 0 Ja.Lamb 1b 1 0 0 0 C.Tylor lf 3 1 1 1 Rengifo 2b 4 0 0 0 Thmpson cf 3 0 0 0 Urshela ss 3 0 1 0 M.Vrgas 2b 3 0 1 0 O'Hoppe c 3 0 1 0 M.Rojas ss 3 0 1 0 Jackson 3b 3 0 0 0 A.Brnes c 3 0 1 0

LA Angels 000 000 000 - 0 LA Dodgers 020 000 01(x) - 3

LOB_Los Angeles 6, Los Angeles 4. HR_Outman (3), Muncy (3), Taylor (2).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Davidson L, 1-1 4 1-3 3 2 2 1 1 Wantz 1 1 0 0 0 1 Barria 2 2-3 2 1 1 0 4

Los Angeles Kershaw W, 2-1 6 3 0 0 0 7 Almonte H, 2 1 0 0 0 1 1 Graterol H, 4 2-3 0 0 0 1 0 Bickford H, 2 1-3 0 0 0 0 0 Miller S, 1-1 1 1 0 0 0 2

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Mark Ripperger; Second, Nestor Ceja; Third, Malachi Moore; .

T_2:08. A_37192