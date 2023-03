Cardinals 8, Orioles 2

St. Louis Baltimore ab r h bi ab r h bi Totals 38 8 13 8 Totals 31 2 4 2 Donovan 2b 1 1 1 0 Mullins cf 2 0 2 0 T.Mtter ss 1 0 0 0 McKenna cf 2 0 0 0 I.Lopez ss 2 1 1 0 Rtschmn c 2 1 0 0 Notbaar lf 2 0 1 0 J.Lster 3b 2 0 0 0 Carlson cf 1 1 1 0 Mntcstl 1b 2 0 0 0 Sctt II cf 2 1 1 0 Cordero rf 2 0 0 0 Gldhmdt 1b 1 0 0 1 Sntnder 1b 2 0 1 1 Brleson 1b 1 1 1 0 O'Hearn 1b 2 1 1 1 Redmond 1b 2 1 1 3 Hndrson dh 2 0 0 0 Arenado 3b 2 0 0 0 J.Fbian dh 2 0 0 0 Bchbrgr 3b 3 1 1 3 R.Urias 3b 2 0 0 0 Cntrras c 2 0 1 0 Handley c 1 0 0 0 Knizner c 1 0 0 0 T.Vavra 2b 2 0 0 0 N.Rposo c 1 0 0 0 Wstburg ss 1 0 0 0 O'Neill cf 2 0 0 0 Frazier lf 1 0 0 0 N.Chrch lf 2 0 1 0 Cameron lf 1 0 0 0 N.Grman dh 2 1 1 1 J.Mateo ss 2 0 0 0 P.Pages dh 2 0 0 0 C.Preto 2b 1 0 0 0 J.Wlker rf 2 0 0 0 Kprniak rf 2 0 1 0 T.Edman ss 2 0 1 0 Ni.Dunn 2b 2 0 0 0

St. Louis 100 130 003 - 8 Baltimore 100 000 001 - 2

LOB_St. Louis 5, Baltimore 3. 2B_Church (1), Koperniak (1), Santander (1). HR_Redmond (1), Buchberger (1), Gorman (4), O'Hearn (3). CS_Nootbaar (1). SF_Goldschmidt.

IP H R ER BB SO

St. Louis Montgomery W, 2-1 5 3 1 1 1 4 Gallegos 1 0 0 0 0 1 Pallante 1 0 0 0 0 2 Black 1 0 0 0 0 0 Baker 1 1 1 1 0 1

Baltimore Kremer L, 1-2 4 2-3 8 5 5 1 7 Baumann 1 1-3 1 0 0 0 2 Bautista 1 0 0 0 0 2 Bazardo 1 1 0 0 0 1 Hoffman 1 3 3 3 0 1

WP_Montgomery, Kremer.

Umpires_Home, Junior Valentine; First, Emil Jimenez; Second, Jonathan Parra; Third, Mark Stewart;.

T_2:26. A_7468