Braves 6, Red Sox 1

Boston Atlanta ab r h bi ab r h bi Totals 31 1 4 1 Totals 30 6 8 6 Verdugo rf 3 0 0 0 Acn Jr. dh 2 1 0 0 Midroth 3b 1 0 0 0 M.Olson 1b 3 1 1 2 R.Dvers 3b 1 0 0 0 H.Potts 1b 1 0 0 0 Rfsnydr rf 2 0 1 0 A.Riley 3b 3 0 0 0 J.Trner 1b 2 0 0 0 Waddell 3b 1 0 0 0 Kavadas 1b 1 0 0 1 S.Mrphy c 3 1 1 1 Yoshida lf 3 0 1 0 A.Pabst c 1 0 0 0 J.Duran lf 1 0 0 0 Hrrs II cf 3 1 2 0 A.Dvall cf 2 0 0 0 Do.Glod cf 1 0 0 0 G.Allen cf 0 0 0 0 O.Albes 2b 2 1 0 0 T.Casas dh 3 0 0 0 Adranza ss 1 0 0 0 Ed.Diaz ph 1 0 0 0 Rosario lf 3 1 2 3 Hrnndez ss 2 0 0 0 K.Pllar lf 1 0 0 0 Goodrum ss 2 1 1 0 Hlliard rf 2 0 1 0 Co.Wong c 3 0 0 0 O.Arcia ss 3 0 1 0 Marrero c 1 0 0 0 Y.Chang 2b 3 0 1 0

Boston 000 000 010 - 1 Atlanta 033 000 00(x) - 6

E_Waddell (2). DP_Boston 1, Atlanta 1. LOB_Boston 7, Atlanta 4. 2B_Goodrum (1), Chang (1). 3B_Harris II (2). HR_Olson (8), Murphy (1), Rosario (2). SB_Albies (1), Hilliard (2).

IP H R ER BB SO

Boston Houck L, 1-3 3 5 6 6 2 4 Jansen 1 1 0 0 2 0 Martin 1 1 0 0 0 1 Winckowski 2 1 0 0 0 5 Mosqueda 1 0 0 0 0 2

Atlanta Chavez 1 0 0 0 1 0 Lee W, 1-0 1 0 0 0 0 2 McHugh H, 1 1 0 0 0 0 1 Anderson 1 0 0 0 0 1 Luetge 1 0 0 0 0 1 Jimenez 1 1 0 0 0 1 De Avila 1 2-3 3 1 0 1 2 Barger S, 2-2 1 1-3 0 0 0 1 2

HBP_by_De Avila (Kavadas).

Umpires_Home, Chris Segal; First, Ben May; Second, John Libka; Third, Derek Thomas;.

T_2:25. A_6585