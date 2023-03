ATP Schedule

H-hard, C-clay, G-grass

Jan. 7-14 2023 — Adelaide International 2, HO (Kwon Soon Woo)

Jan. 5-14 2023 — ASB Classic, HO (Richard Gasquet)

Jan. 7-29 2023 — Australian Open, HO (Novak Djokovic)

Feb. 3-12 2023 — Cordoba Open, CO (Sebastian Baez)

Feb. 4-12 2023 — Dallas Open, HO (Yibing Wu)

Feb. 4-12 2023 — Open Sud de France, HO (Jannik Sinner)

Feb. 10-19 2023 — Argentina Open, CO (Carlos Alcaraz)

Feb. 10-19 2023 — Delray Beach Open, HO (Taylor Fritz)

Feb. 10-19 2023 — ABN AMRO Open, HO (Daniil Medvedev)

Feb. 17-25 2023 — Qatar ExxonMobil Open, HO (Daniil Medvedev)

Feb. 18-26 2023 — Open 13 Provence, HO (Hubert Hurkacz)

Feb. 17-26 2023 — Rio Open presented by Claro, CO (Cameron Norrie)

Feb. 24-March 3 — Dubai Duty Free Tennis Championships, HO (Daniil Medvedev)

Feb. 24-March 4 — Abierto Mexicano Telcel, HO (Alex de Minaur)

Feb. 24-March 4 — Chile Open, CO (Nicolas Jarry)

March 5-19 2023 — BNP Paribas Open, HO (Carlos Alcaraz)

March 19-April 1 — Miami Open, HO

March 31-9 2023 — Millennium Estoril Open, CO

March 31-9 2023 — Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship, CO

April 1-9 2023 — Grand Prix Hassan II, CO

April 7-16 2023 — Monte-Carlo Rolex Masters, CO

April 14-23 2023 — Barcelona Open Banc Sabadell, CO

April 14-23 2023 — BMW Open by American Express, CO

April 15-23 2023 — Banja Luka Open, CO

April 24-May 6 — Mutua Madrid Open, CO

May 8-21 2023 — Internazionali BNL d'Italia, CO

May 19-27 2023 — Geneva Open, CO

May 19-27 2023 — Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon, CO

May 21-June 10 — French Open, CO

June 10-18 2023 — Libema Open, GO

June 10-18 2023 — Boss Open, GO

June 17-26 2023 — Terra Wortmann Open, GO

June 17-26 2023 — Cinch Championships, GO

June 24-July 2 — Rothesay International, GO

June 24-July 2 — Mallorca Championships, GO

June 25-July 15 — The Championships, GO

July 15-23 2023 — Nordea Open, CO

July 15-23 2023 — Swiss Open, CO

July 15-23 2023 — Hall of Fame Open, GO

July 22-30 2023 — Atlanta Open, HO

July 22-30 2023 — Hamburg European Open, CO

July 22-30 2023 — Croatia Open Umag, CO

July 29-Aug. 5 — Generali Open, CO

July 29-Aug. 5 — Abierto Mexicano de Tenis Mifel, HO

July 29-Aug. 5 — Citi Open, HO

Aug. 5-13 2023 — Toronto, Canada, HO

Aug. 11-20 2023 — Western & Southern Open, HO

Aug. 18-27 2023 — Winston-Salem Open, HO

Aug. 20-Sept. 9 — US Open, HO

Sept. 16-24 2023 — Zhuhai Championships, HO

Sept. 18-26 2023 — Chengdu Open, HO

Sept. 25-Oct. 2 — Astana Open, HO

Sept. 26-Oct. 3 — China Open, HO

Oct. 2-10 2023 — Shanghai Masters, HO

Oct. 14-22 2023 — European Open, HO

Oct. 14-22 2023 — Stockholm Open, HO

Oct. 2-22 2023 — Rakuten Japan Open Tennis Championships, HO

Oct. 21-29 2023 — Swiss Indoors Basel, HO

Oct. 21-30 2023 — Erste Bank Open, HO

Oct. 28-Nov. 4 — Paris Masters, HO

Nov. 3-11 2023 — Moselle Open, HO

Nov. 3-11 2023 — Tel Aviv, Israel, HO

Nov. 11-19 2023 — ATP Finals Singles, HO