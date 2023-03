Andreescu y Alcaraz avanzan a octavos en Miami

Bianca Andreescu devuelve ante Maria Sakkari durante el Abierto de Miami, el viernes 24 de marzo de 2023. (AP Foto/Michael Laughlin)

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Bianca Andreescu salió victoriosa el domingo en un duelo de excampeones de Grand Slam, imponiéndose 6-4, 6-4 ante Sofia Kenin por 6-4, 6-4 para avanzar a los octavos de final del Abierto de Miami.

Andreescu, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2019, sumó siete aces y sólo cometió una doble falta ante Kenin.

Actual número 31 del mundo, la canadiense quedó con marca de 4-1 en su historial directo frente a la estadounidense Kenin, campeona del Abierto de Australia. Andreescu venía de anotarse victorias ante Emma Raducanu y Maria Sakkari (7ma cabeza de serie).

Andreescu busca repetir en una final en Miami tras lograrlo en 2021, cuando tuvo que abandonar el duelo por el título contra Ash Barty debido a una lesión.

“La última vez que estuve aquí en 2021 no disfruté la experiencia, no sentí que merecía jugar la final”, dijo Andreescu. “Pero este año me siento distinta y sin duda merezco estar aquí”.

La próxima oponente de Andreescu será Ekaterina Alexandrova. La 18va preclasificada venció 7-6 (8), 6-3 a la suiza Belinda Bencic (9na cabeza de serie). La rusa Alexandrova levantó cuatro bolas de set en la primera manga, incluyendo dos en el desempate.

El campeón defensor Carlos Alcaraz siguió su paso arrollador en el Hard Rock Stadium. El adolescente español se anotó su segunda victoria consecutiva en sets corridos, dando cuenta 6-0, 7-6 (5) del serbio Dusan Lajovic.

Después de consagrarse campeón en Indian Wells para desplazar a Novak Djokovic en la cima del ránking de la ATP, Alcaraz precisa revalidar el título en Miami para mantenerse en la cúspide.

“Me estoy sintiendo muy rápido en la pista, moviéndome muy bien", dijo Alcaraz, con foja de 16-1 en la temporada. “Voy partido a partido, sin pensar en lo que tengo defender".

Su rival en octavos será el estadounidense Tommy Paul. El semifinalista del último Abierto de Australia derrotó 6-3, 7-5 al español Alejandro Davidovich Fokina.

También el domingo, el danés Holger Rune (7mo preclasificado) despachó al argentino Diego Schwartzman por 6-4, 6-2 y el ruso Andrey Rublev (6) derrotó al serbio Miomir Kecmanović por 6-1, 6-2.

En el último partido de la jornada, el holandés Botic Van de Zandschulp (26), derrotó al noruego, tercer favorito, Casper Ruud, 3-6, 6-4, 6-4.