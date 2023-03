Yankees 6, Blue Jays 2

Toronto New York ab r h bi ab r h bi Totals 31 2 4 2 Totals 32 6 10 5 Krmaier cf 3 0 1 0 LMahieu 3b 3 1 1 2 G.Spain cf 1 1 0 0 Florial cf 1 0 0 0 Chapman 3b 3 0 1 1 A.Judge dh 2 1 2 2 D Jesus 3b 0 1 0 0 S.Hnson dh 1 0 0 0 C.Bggio rf 3 0 0 0 A.Rizzo 1b 3 1 2 1 A.Roden rf 0 0 0 0 Wagaman 1b 2 0 1 0 Al.Kirk c 3 0 0 0 Stanton rf 4 0 0 0 An.Sosa c 1 0 0 1 Narvaez c 1 0 0 0 D.Jnsen dh 3 0 1 0 G.Trres 2b 4 0 1 0 Gr.Cano dh 1 0 0 0 A.Mejia lf 1 0 0 0 Espinal ss 3 0 1 0 Cabrera lf 4 2 2 0 M.Bltre ss 1 0 0 0 A.Hicks cf 1 1 1 0 N.Lukes lf 3 0 0 0 R.Ortga rf 0 0 0 0 O.Lopez 2b 3 0 0 0 Hgshoka c 2 0 0 0 Wlliams 1b 2 0 0 0 O.Praza ss 3 0 0 0 R.Nunez 1b 1 0 0 0

Toronto 000 000 101 - 2 NY Yankees 000 032 10(x) - 6

DP_Toronto 1, New York 0. LOB_Toronto 4, New York 11. 3B_Kiermaier (2). HR_Judge (2), Rizzo (1). SAC_Higashioka.

IP H R ER BB SO

Toronto Francis L, 1-1 4 1-3 4 1 1 3 4 Pop 2-3 2 2 2 0 1 Brock 1-3 2 2 2 1 0 Cooke 1 1 1 1 2 2 Larkin 2-3 0 0 0 1 0 Ponce 1 1 0 0 0 3

New York Brito W, 2-0 5 1-3 0 0 0 0 3 King H, 2 1 1-3 4 1 1 0 2 Weissert H, 2 1 1-3 0 0 0 0 0 Krook 1 0 1 1 2 1

HBP_by_Brock (Peraza).

WP_Cooke, Larkin.

Balk_Krook.

Umpires_Home, Robert Nunez; First, Dan Iassogna; Second, James Hoye; Third, D;J; Reyburn;.

T_2:28. A_10135