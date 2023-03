Rockies 4, White Sox 2

Colorado Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 37 4 12 4 Totals 32 2 6 2 H.Cstro 2b 3 0 1 1 Andrson ss 3 0 0 0 Stovall 2b 1 0 0 0 Mtthews ss 0 0 0 0 A.Trejo ss 4 1 1 0 L.Rbert cf 2 0 0 0 Boswell 3b 1 0 0 0 Rmllard 3b 2 0 0 0 C.Mntes ss 5 0 1 0 Bnntndi lf 2 0 0 0 M.Tglia 1b 5 1 2 1 Haseley lf 2 0 1 0 N.Jones rf 3 1 2 0 Jimenez rf 1 0 0 0 B.Srven dh 3 0 1 1 Gnzalez 2b 2 0 1 0 Morales c 3 0 0 0 Moncada 3b 1 0 0 0 Montano lf 1 0 0 0 Gnzalez 1b 3 0 1 0 J.Hrron lf 3 1 1 0 G.Shets 1b 2 0 1 0 R.Palma c 1 0 1 1 D.Ellis rf 2 0 0 0 J.Hnnah cf 4 0 2 0 E.Andrs 2b 2 0 0 0 Mrsnick cf 2 0 0 0 O.Colas dh 3 1 1 0 S.Zvala c 3 1 1 2

Colorado 000 001 120 - 4 Chicago WS 000 000 020 - 2

DP_Colorado 1, Chicago 1. LOB_Colorado 9, Chicago 5. 2B_Toglia 2 (4), Sheets (2). HR_Zavala (5). SB_Haseley (5). SF_Castro.

IP H R ER BB SO

Colorado Gomber W, 2-1 5 1 0 0 1 3 Blach H, 2 2 2 0 0 0 0 Hollowell 1 3 2 2 1 1 Koch S, 2-2 1 0 0 0 0 1

Chicago Giolito L, 0-2 5 1-3 4 1 1 1 6 Diekman 2-3 1 0 0 1 1 Ruiz 1 2 1 1 0 1 Santos 1 4 2 2 0 0 Morin 1 1 0 0 0 0

Umpires_Home, David Arrieta; First, Paul Clemons; Second, Gabe Morales; Third, John Bacon; .

T_2:19. A_6450