Padres 5, Mariners 5

Seattle San Diego ab r h bi ab r h bi Totals 31 5 10 5 Totals 31 5 8 5 Rdrguez cf 3 1 2 0 Tts Jr. rf 3 0 0 0 DShelds cf 1 1 0 0 Ro.Odor rf 1 0 1 0 Ko.Wong 2b 3 0 1 0 Crnwrth 2b 3 0 0 0 L.Rivas 2b 1 1 0 0 Mendoza 2b 1 0 0 0 T.Frnce 1b 2 0 1 0 Machado 3b 3 0 0 0 C.Hmmel 1b 0 2 0 0 B.Dixon 3b 1 0 0 0 Hrnndez rf 2 0 1 2 Bgaerts ss 3 0 0 0 Rdrguez rf 1 0 0 0 Da.Dahl cf 1 0 0 0 Raleigh c 2 0 1 1 Crpnter 1b 2 0 0 0 O'Keefe c 1 0 0 0 Kohlwey 1b 1 1 0 0 E.Sarez dh 2 0 1 1 Ne.Cruz dh 3 0 1 0 Gnzalez dh 1 0 1 1 Cmpsano c 3 2 2 0 Kelenic lf 3 0 0 0 Grisham cf 3 2 3 5 Cabrera lf 1 0 0 0 J.Azcar lf 2 0 1 0 L Stlla 3b 3 0 2 0 Ha-.Kim ss 1 0 0 0 Ramirez 3b 1 0 0 0 M.McCoy ss 3 0 0 0 Sanchez ss 1 0 0 0

Seattle 100 030 100 - 5 San Diego 002 021 000 - 5

E_Brash (1), Rivas (4). DP_Seattle 0, San Diego 1. LOB_Seattle 9, San Diego 5. 2B_Gonzalez (1). HR_Grisham 2 (4). SB_Hummel (3). SF_Hernandez, Raleigh.

IP H R ER BB SO

Seattle Gilbert 4 2 2 2 0 3 Munoz 1 3 2 2 0 1 Brash 1 2 1 1 1 0 Murfee 1 1 0 0 0 0 Topa 2-3 0 0 0 0 1

San Diego Wacha 5 8 4 4 2 1 Wilson 1 2-3 2 1 1 2 1 Quezada 1-3 0 0 0 0 1 Hill 1 0 0 0 0 3

Umpires_Home, Mike Rains; First, Tripp Gibson; Second, Jose Navas; Third, Matthew Brown; .

T_2:34. A_11909