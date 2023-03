Miami Open Results

Saturday

At Hard Rock Stadium

Miami Gardens

Purse: $8,800,000

Surface: Hardcourt outdoor

MIAMI GARDENS (AP) _ Results Saturday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):

Men's Singles

Round of 64

Stefanos Tsitsipas (2), Greece, def. Richard Gasquet, France, walkover.

Francisco Cerundolo (25), Argentina, def. Aleksandar Kovacevic, United States, 6-4, 6-4.

Christopher Eubanks, United States, def. Borna Coric (17), Croatia, 3-6, 6-4, 6-2.

Jiri Lehecka, Czech Republic, def. Lorenzo Musetti (18), Italy, 6-4, 6-4.

Cristian Garin, Chile, def. Sebastian Baez (27), Argentina, 7-6 (2), 6-3.

Mackenzie McDonald, United States, def. Matteo Berrettini (19), Italy, 7-6 (8), 7-6 (5).

Alex Molcan, Slovakia, def. Yoshihito Nishioka (28), Japan, 7-6 (5), 1-6, 6-2.

Quentin Halys, France, def. Alex de Minaur (15), Australia, 6-7 (5), 7-6 (3), 7-6 (8).

Felix Auger-Aliassime (5), Canada, def. Thiago Monteiro, Brazil, 7-6 (5), 7-6 (8).

Lorenzo Sonego, Italy, def. Daniel Evans (23), Britain, 4-6, 6-3, 6-2.

Daniil Medvedev (4), Russia, def. Roberto Carballes Baena, Spain, 6-1, 6-2.

Karen Khachanov (14), Russia, def. Tomas Martin Etcheverry, Argentina, 6-1, 3-6, 6-3.

Hubert Hurkacz (8), Poland, def. Thanasi Kokkinakis, Australia, 6-7 (10), 7-6 (7), 7-6 (6).

Gregoire Barrere, France, def. Cameron Norrie (11), Britain, 6-3, 6-2.

Women's Singles

Round of 32

Jelena Ostapenko (24), Latvia, def. Beatriz Haddad Maia (13), Brazil, 6-2, 4-6, 6-3.

Zheng Qinwen (23), China, def. Liudmila Samsonova (12), Russia, 5-7, 7-6 (5), 6-3.

Anastasia Potapova (27), Russia, def. Coco Gauff (6), United States, 6-7 (8), 7-5, 6-2.

Magda Linette (20), Poland, def. Victoria Azarenka (14), Belarus, 7-6 (3), 2-6, 6-4.

Jessica Pegula (3), United States, def. Danielle Collins (30), United States, 6-1, 7-6 (0).

Martina Trevisan (25), Italy, def. Claire Liu, United States, 4-6, 7-5, 6-4.

Elena Rybakina (10), Kazakhstan, def. Paula Badosa (21), Spain, 3-6, 7-5, 6-3.

Men's Doubles

Round of 32

Edouard Roger-Vasselin, France, and Santiago Gonzalez, Mexico, def. Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (7), Argentina, 7-6 (4), 7-6 (3).

Harri Heliovaara, Finland, and Lloyd Glasspool (5), Britain, def. Andreas Mies, Germany, and Maxime Cressy, United States, 6-3, 6-1.

Fabrice Martin, France, and Kevin Krawietz, Germany, def. Rohan Bopanna, India, and Matthew Ebden (6), Australia, 7-5, 4-6, 10-4.

Michael Venus, New Zealand, and Jamie Murray, Britain, def. Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (4), El Salvador, 6-4, 7-6 (10).

Mackenzie McDonald, United States, and Botic Van de Zandschulp, Netherlands, def. Marcelo Demoliner, Brazil, and Christopher Eubanks, United States, 7-5, 6-4.

Marcelo Melo, Brazil, and John Peers, Australia, def. Marcos Giron and Jeffrey John Wolf, United States, 6-4, 7-6 (5).

Maximo Gonzalez and Andres Molteni, Argentina, def. Hugo Nys, Monaco, and Jan Zielinski (8), Poland, 4-6, 6-4, 10-8.

Robert Farah and Juan Sebastian Cabal, Colombia, def. Lucas Miedler and Alexander Erler, Austria, 6-4, 6-2.

Women's Doubles

Round of 32

Xu Yifan and Zhaoxuan Yang (5), China, def. Alexa Guarachi Mathison, Chile, and Erin Routliffe, New Zealand, 3-6, 7-5, 10-5.

Latisha Chan and Hao-Ching Chan, Taiwan, def. Demi Schuurs, Netherlands, and Desirae Krawczyk (4), United States, 6-3, 7-6 (9).

Vera Zvonareva, Russia, and Laura Siegemund, Germany, def. Sloane Stephens and Makenna Jones, United States, 6-2, 4-6, 10-5.

Taylor Townsend, United States, and Leylah Annie Fernandez, Canada, def. Kristina Mladenovic, France, and Timea Babos, Hungary, 6-4, 7-6 (3).

Veronika Kudermetova and Liudmila Samsonova, Russia, def. Madison Keys and Caroline Dolehide, United States, 6-4, 6-4.

Beatriz Haddad Maia, Brazil, and Giuliana Olmos (7), Mexico, def. Marie Bouzkova, Czech Republic, and Daria Kasatkina, Russia, 6-2, 6-3.

Anna Kalinskaya, Russia, and Caty McNally, United States, def. Kimberley Zimmermann, Belgium, and Anna Bondar, Hungary, 6-1, 6-3.

Magda Linette, Poland, and Bernarda Pera, United States, def. Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (9), Brazil, 6-4, 2-6, 10-5.