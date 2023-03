Mets 4, Cardinals 4

St. Louis New York ab r h bi ab r h bi Totals 30 4 6 4 Totals 32 4 6 4 Ma.Winn ss 3 1 2 0 B.Nimmo cf 3 0 0 0 Rbinson ss 1 0 1 0 M.Perez c 1 1 1 0 Brleson rf 3 1 1 0 S.Marte rf 2 1 1 0 N.Chrch rf 2 0 0 0 J.Arauz ss 1 0 0 1 T.Mtter dh 1 0 0 0 F.Lndor ss 3 1 1 2 W.Stuss dh 1 1 0 0 R.Aybar rf 1 0 0 0 Toerner lf 3 1 1 1 P.Alnso 1b 3 0 1 0 P.Pages c 2 0 0 1 J.Praza 2b 1 0 1 1 L.Baker 1b 2 0 0 1 J.McNil 2b 3 0 0 0 Mercado cf 4 0 1 0 Sunders 1b 1 0 0 0 Rbrtson 3b 4 0 0 1 M.Canha lf 3 0 1 0 Qrecuto 2b 4 0 0 0 Stewart lf 1 0 0 0 Vglbach dh 3 0 0 0 Escobar 3b 2 0 0 0 Br.Malm 3b 1 0 0 0 To.Nido c 2 0 0 0 Lcastro cf 1 1 0 0

St. Louis 200 002 000 0 - 4 NY Mets 000 002 020 0 - 4

DP_St. Louis 1, New York 1. LOB_St. Louis 8, New York 5. 2B_Toerner (3), Perez (2), Peraza (1). 3B_Winn (2), Robinson (1). HR_Lindor (3). SB_Stauss (1), Toerner (1), Mercado (2). SF_Baker. PO_Mercado.

IP H R ER BB SO

St. Louis Pallante 1 0 0 0 0 1 VerHagen 1 2-3 1 0 0 0 3 Hicks H, 3 1 1-3 1 0 0 0 0 Gragg H, 1 2 2 2 2 2 0 Roach BS, 1-2 1 2-3 2 2 2 0 3 Granillo 1 1-3 0 0 0 1 2

New York Megill 5 2 3 3 5 4 Yacabonis 1 1 1 1 2 2 McFarland 2 2 0 0 0 2 Brigham 1 1 0 0 0 2

HBP_by_Roach (Locastro), McFarland (Stauss).

Umpires_Home, Ryan Additon; First, Edwin Moscoso; Second, Jonathan Parra; Third, Reed Basner;.

T_2:47. A_6754