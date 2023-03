Mets 3, Marlins 3

Miami New York ab r h bi ab r h bi Totals 29 3 8 3 Totals 30 3 8 3 B.Mller lf 4 0 1 0 B.Nimmo cf 4 1 1 0 J.Dvers ss 4 1 3 0 S.Marte rf 3 1 3 1 Jhnston 1b 4 1 1 1 Lcastro lf 1 0 0 0 Leblanc 3b 3 1 1 0 F.Lndor ss 3 0 1 1 Gnzalez dh 2 0 0 1 Msquera ss 1 0 0 0 Hnojosa 2b 4 0 0 0 P.Alnso 1b 3 1 1 0 J.Mngum cf 3 0 1 0 D.Gomez 1b 1 0 1 0 Vi.Mesa rf 3 0 1 1 Dar.Ruf dh 3 0 0 0 S.Chvez c 2 0 0 0 J.McNil 2b 3 0 0 0 M.Canha rf 2 0 0 1 Escobar 3b 3 0 0 0 Narvaez c 3 0 1 0

Miami 000 300 000 - 3 NY Mets 001 110 000 - 3

E_Devers (1). DP_Miami 2, New York 5. LOB_Miami 6, New York 6. 2B_Marte 2 (4). 3B_Johnston (1). CS_Devers (1). SF_Gonzalez, Canha.

IP H R ER BB SO

Miami Garrett 3 3 1 1 0 1 Castano 5 5 2 2 1 1

New York Verlander 5 8 3 3 4 3 Nogosek 1 0 0 0 1 2 Hunter 1 0 0 0 0 2 Santana 1 0 0 0 0 0 Hartwig 1 0 0 0 1 0

Umpires_Home, Jonathan Parra; First, Mike Estabrook; Second, Carlos Torres; Third, Ramon De Jesus; .

T_2:26. A_6052