Marlins 2, Nationals 2

Washington Miami ab r h bi ab r h bi Totals 33 2 6 2 Totals 29 2 4 1 L.Thmas rf 2 1 1 0 L.Arrez 2b 2 0 0 0 Da.Lile lf 1 0 0 0 J.Berti ss 1 1 0 0 Meneses dh 3 1 1 0 J.Wndle ss 2 0 0 0 C.Wlson dh 1 0 0 0 Iglsias 2b 2 0 1 0 Cndlrio 3b 3 0 0 1 G.Coper 1b 2 0 0 0 Lpscomb 3b 1 0 0 0 Msa Jr. cf 2 0 2 1 D.Smith 1b 3 0 0 0 J.Soler lf 2 0 0 0 M.Adams 1b 1 0 0 0 Z.Zubia 1b 1 0 0 0 Al.Call rf 2 0 0 1 De Goti ph 1 0 0 0 J.Young cf 1 0 0 0 A.Grcia dh 3 0 0 0 Ke.Ruiz c 1 0 0 0 J.Sgura 3b 2 0 0 0 M.Chvis 2b 2 0 1 0 Rdrguez 3b 1 0 0 0 I.Vrgas ss 4 0 1 0 D L Crz cf 1 1 0 0 C.Abrms ss 2 0 0 0 Lttrell rf 1 0 0 0 R.Adams c 2 0 1 0 Sanchez rf 2 0 1 0 V.Rbles cf 3 0 1 0 Cstillo lf 1 0 0 0 McKnzie rf 1 0 0 0 Stllngs c 2 0 0 0 McIntsh c 1 0 0 0

Washington 200 000 000 - 2 Miami 001 001 000 - 2

E_Robles (1). DP_Washington 1, Miami 0. LOB_Washington 7, Miami 2. 2B_Meneses (1), Vargas (3). SF_Call.

IP H R ER BB SO

Washington Gray 4 1 1 0 1 3 Edwards Jr. H, 5 1 1-3 0 1 1 1 1 Finnegan BS, 0-2 1 2-3 1 0 0 0 2 Thompson 2 2 0 0 0 1

Miami Luzardo 5 3 2 2 2 4 Barnes 1 1 0 0 0 1 Floro 1 0 0 0 0 2 Nardi 1 0 0 0 0 1 Chargois 1 2 0 0 0 0

Umpires_Home, Edwin Moscoso; First, Lance Barksdale; Second, Angel Hernandez; Third, Ryan Additon;.

T_2:06. A_2779