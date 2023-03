Guardians 4, Rockies 2

Cleveland Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 34 4 8 4 Totals 32 2 5 2 M.Straw dh 3 0 1 1 Yo.Daza cf 3 0 0 0 S.Rmero dh 1 0 0 0 C.Mntes ss 1 0 0 0 Brennan cf 4 1 1 0 Blckmon dh 3 0 0 0 St.Kwan lf 4 1 1 1 K.Brynt rf 3 0 0 0 Gnzalez rf 4 0 1 0 Lavigne 1b 0 1 0 0 M.Znino c 3 0 1 1 McMahon 2b 3 1 2 0 Viloria c 1 0 0 0 Boswell cf 1 0 0 0 Dav.Fry 1b 3 1 1 1 Mstakas 1b 3 0 0 0 Jo.Tena ss 3 0 0 0 Jo.Beck rf 1 0 1 1 Y.Vldes ss 1 0 0 0 M.Tglia lf 3 0 0 0 Tlntino 2b 3 0 1 0 J.Hrron lf 0 0 0 0 Delgado 3b 3 1 1 0 A.Trejo 3b 3 0 1 1 F.Aldey 3b 1 0 0 0 A.Schnk 3b 1 0 0 0 E.Tovar ss 3 0 1 0 Stovall 2b 1 0 0 0 B.Srven c 3 0 0 0

Cleveland 200 010 001 - 4 Colorado 000 100 001 - 2

LOB_Cleveland 5, Colorado 6. 2B_Straw (4), Brennan (6), Gonzalez (2), Zunino (1), McMahon (3). 3B_Tolentino (1). HR_Fry (3).

IP H R ER BB SO

Cleveland Bieber W, 2-0 6 2-3 4 1 1 0 11 Karinchak H, 3 1-3 0 0 0 0 0 Sandlin H, 3 1 0 0 0 0 2 Sharpe S, 1-1 1 1 1 1 2 1

Colorado Kauffmann L, 0-4 4 4 2 2 0 1 Suter 1 2 1 1 0 0 Lawrence 1 0 0 0 1 3 Hand 1 1 0 0 0 1 Lamet 1 0 0 0 0 1 Bard 1 1 1 1 0 1

HBP_by_Bieber (Blackmon).

Balk_Kauffmann.

Umpires_Home, Edwin Jimenez; First, Nick Mahrley; Second, Doug Eddings; Third, Rob Drake; .

T_2:08. A_9005