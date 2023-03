Brewers 4, Diamondbacks 4

Arizona Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 32 4 5 2 Totals 31 4 8 4 J.Rojas 3b 4 0 0 0 C.Ylich lf 3 1 1 2 K.Marte 2b 4 0 0 0 Chourio cf 1 0 0 0 K.Lewis lf 3 0 0 0 Mtchell dh 3 0 0 0 Perdomo 3b 1 0 0 0 Cmpbell dh 0 0 0 1 C.Wlker 1b 3 1 1 0 W.Admes ss 3 0 0 0 Higgins c 1 1 1 1 T.Black 3b 2 0 0 0 Carroll rf 2 1 0 0 R.Tllez 1b 2 0 0 0 Canzone rf 1 0 0 0 L.Adams 1b 0 0 0 0 N.Ahmed ss 3 0 0 0 L.Urias 3b 2 0 1 0 P.Evans 1b 1 0 0 0 Barrios ss 1 0 0 0 McCrthy dh 3 1 2 1 Cntrras c 2 1 1 0 G.Mreno c 3 0 0 0 P.Henry c 1 0 1 0 A.Thmas cf 3 0 1 0 Nicasia pr 0 1 0 0 O.Mller cf 3 0 1 0 Frelick rf 3 0 2 0 H.Mndez rf 1 0 0 0 J.Wemer cf 2 1 1 1 Gilarte 2b 2 0 0 0

Arizona 000 030 001 - 4 Milwaukee 000 030 001 - 4

E_Contreras (1). DP_Arizona 1, Milwaukee 0. LOB_Arizona 2, Milwaukee 8. 2B_Walker (3), McCarthy 2 (2), Contreras (1), Wiemer (1). HR_Higgins (3), Yelich (3). SB_McCarthy (4), Frelick (3).

IP H R ER BB SO

Arizona Kelly 4 2-3 4 2 2 2 5 Sulser BS, 0-1 1 1-3 1 1 1 1 0 Ferguson 1 1-3 2 0 0 0 1 Saalfrank 2-3 0 0 0 2 0 Vizcaino BS, 0-1 1 2 1 1 2 1

Milwaukee Woodruff 6 3 3 3 1 6 Varland 1 1-3 1 0 0 0 2 Bush 2-3 0 0 0 0 1 Andrews 1 1 1 1 0 0

Umpires_Home, Brock Ballou; First, Pat Hoberg; Second, Alex MacKay; Third, Dan Merzel; .

T_2:23. A_6640