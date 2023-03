Braves 8, Pirates 1

Pittsburgh Atlanta ab r h bi ab r h bi Totals 28 1 3 1 Totals 32 8 9 6 R.Cstro ss 2 0 0 0 Acn Jr. rf 3 0 0 0 M.Jrvis 2b 1 0 0 0 Mzquita rf 1 0 0 0 Ji.Choi 1b 3 0 0 0 M.Olson 1b 2 0 0 0 Espinal pr 0 1 0 0 Lgbauer 1b 2 2 2 1 Con.Joe lf 2 0 1 0 A.Riley 3b 3 1 2 1 Escotto ss 1 0 0 0 Sanchez 3b 2 1 0 0 Andujar rf 4 0 1 0 M.Ozuna lf 2 0 1 0 Mathias lf 2 0 0 0 Pearson lf 1 1 1 0 C.Owngs cf 3 0 1 1 Hrrs II cf 2 0 0 1 A.Hdges c 2 0 0 0 Klp Jr. cf 1 0 0 0 Alfonzo c 1 0 0 0 O.Albes 2b 2 0 1 2 D.Maggi 3b 4 0 0 0 Qintero 2b 1 0 0 0 M.Mrtin dh 3 0 0 0 d'Arnud c 2 0 0 0 Baldwin c 1 1 0 0 Rosario dh 2 1 1 1 Gnzalez dh 1 0 0 0 Adranza ss 3 0 0 0 B.Phlip ss 1 1 1 0

Pittsburgh 000 000 001 - 1 Atlanta 110 003 12(x) - 8

DP_Pittsburgh 1, Atlanta 1. LOB_Pittsburgh 7, Atlanta 9. 2B_Andujar (4), Philip (2). HR_Riley (3), Rosario (1). SF_Owings.

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Crowe L, 0-2 1 2 1 1 0 1 Holderman 1 1 1 1 0 0 Underwood Jr. 1 0 0 0 0 1 Cruz 1 0 0 0 1 1 MacGregor 1 1 3 3 3 0 Toribio 1 1 0 0 1 1 Yean 1 2 1 0 1 2 Hofmann 2-3 2 2 2 3 0 Garcia 1-3 0 0 0 0 1

Atlanta Strider W, 2-1 4 2 0 0 1 4 Minter H, 2 1 0 0 0 0 1 Smith-Shawver H, 1 3 2-3 1 1 1 4 3 Wilcox 1-3 0 0 0 0 1

HBP_by_Smith-Shawver (Joe).

WP_Hofmann.

PB_Alfonzo.

Umpires_Home, Tyler Jones; First, Emil Jimenez; Second, Manny Gonzalez; Third, Derek Thomas;.

T_2:39. A_5896