Tigers 6, Pirates 6

Pittsburgh Detroit ab r h bi ab r h bi Totals 37 6 12 6 Totals 41 6 15 6 K.Hayes 3b 4 1 3 2 Crpnter lf 4 2 3 0 D.Maggi 3b 1 0 0 0 Meadows lf 1 1 1 0 Rynolds cf 4 1 1 0 N.Maton 3b 2 2 2 1 Ordonez 1b 1 0 0 1 Placios 3b 1 0 0 0 Con.Joe rf 4 1 2 2 Ja.Baez ss 4 0 1 2 C.Owngs ss 1 0 0 0 P.Grham ss 1 0 0 0 Santana 1b 2 0 0 0 Meadows rf 4 0 1 1 Sanchez cf 1 0 0 0 B.Davis rf 1 0 1 1 Ji.Choi dh 4 0 2 0 Trklson 1b 4 0 1 1 R.Cstro ss 3 0 0 0 J.Hlton 1b 1 0 0 0 Andujar lf 3 0 0 0 Cabrera dh 3 0 2 0 SmtNjgb lf 1 0 0 0 R.Cmpos dh 2 0 0 0 Hineman c 4 1 1 0 A.Bddoo cf 2 0 1 0 Mathias 2b 3 0 2 1 Hrnndez 2b 2 0 1 0 Ji-.Bae 2b 1 2 1 0 E.Haase c 4 0 0 0 Pperski c 0 0 0 0 J.Schop 3b 3 1 1 0 J.Davis cf 2 0 0 0

Pittsburgh 210 000 201 - 6 Detroit 002 201 010 - 6

DP_Pittsburgh 1, Detroit 2. LOB_Pittsburgh 7, Detroit 12. 2B_Reynolds (3), Choi (3), Heineman (1), P.Meadows (3), A.Meadows (4). HR_Hayes (4), Joe (1), Maton (5). SB_Ordonez (1), Bae 2 (4), Davis (1). CS_Joe (1).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Contreras 3 1-3 6 2 2 2 3 Hernandez BS, 0-1 2-3 4 2 2 0 0 Bednar 2-3 1 0 0 1 1 Garcia 1-3 0 0 0 0 0 Stephenson 1 1 1 1 0 0 Moreta 1 1 0 0 0 2 Perdomo 1 2 1 1 0 2 Minaya 1 0 0 0 1 1

Detroit Rodriguez 5 1-3 9 3 3 1 6 Shreve H, 2 2-3 0 0 0 1 0 Brieske BS, 0-1 2 2 2 2 1 2 White BS, 0-1 1 1 1 0 0 2

WP_Bednar, Contreras.

PB_Papierski.

Umpires_Home, Roberto Ortiz; First, Emil Jimenez; Second, Laz Diaz; Third, Jerry Layne;.

T_2:53. A_5113