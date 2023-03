Rays 4, Red Sox 2

Boston Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Totals 30 2 4 2 Totals 28 4 6 3 Hmilton ss 2 0 0 0 J.Arnda 1b 3 0 0 0 M.Mayer ss 1 0 1 0 Tr.Gray dh 4 1 2 1 Rafaela cf 3 1 1 0 Ya.Diaz 3b 2 0 0 0 P.Sikes cf 1 0 0 0 Rbrtson 3b 1 0 0 0 E.Vldez 2b 3 1 1 2 Ramirez 1b 3 1 1 0 W.Abreu rf 2 0 0 0 V.Brjan 2b 1 0 0 0 M.Wlson rf 1 0 0 0 Bthncrt c 3 1 2 0 Hrnndez c 3 0 0 0 Collins c 1 0 0 0 S.Scott c 1 0 0 0 M.Mrgot rf 4 0 0 0 Ftzgrld lf 4 0 0 0 T.Walls ss 3 0 1 2 N.Crook dh 3 0 0 0 Jo.Siri cf 1 1 0 0 Kavadas 1b 3 0 1 0 B.Gamel lf 2 0 0 0 N.Sgard 3b 2 0 0 0 Ch.Koss 3b 1 0 0 0

Boston 000 200 000 - 2 Tampa Bay 100 200 10(x) - 4

DP_Boston 1, Tampa Bay 0. LOB_Boston 5, Tampa Bay 5. 2B_Kavadas (2), Gray (6), Bethancourt (1), Walls (2). HR_Valdez (2), Gray (4). SB_Mayer (1), Siri 2 (8). CS_Siri (1).

IP H R ER BB SO

Boston Kluber 4 4 3 3 2 1 Kelly 2 2 0 0 0 2 Feltman 1 0 1 1 2 2 Faria 1 0 0 0 0 1

Tampa Bay Chirinos 5 3 2 2 2 1 Faucher 1 2-3 0 0 0 1 1 Thompson 1-3 0 0 0 0 0 Hembree 2-3 1 0 0 0 1 Poche 1-3 0 0 0 0 0 Fairbanks 2-3 0 0 0 0 0

HBP_by_Kelly (Diaz).

Umpires_Home, Emil Jimenez; First, Mark Wegner; Second, Chris Segal; Third, Sean Barber; .

T_2:06. A_6663