Orioles 7, Yankees 6

New York Baltimore ab r h bi ab r h bi Totals 35 6 13 6 Totals 34 7 12 7 LMahieu 3b 4 1 2 0 Mullins cf 2 0 0 0 Hardman 3b 1 0 0 0 Wstburg ss 2 0 0 0 O.Praza ss 4 2 2 0 Rtschmn c 3 1 1 0 Cabrera cf 4 1 2 3 Handley c 1 1 0 0 Hgshoka c 3 1 2 3 Mntcstl dh 3 1 1 0 M.Gsper c 0 0 0 0 O'Hearn dh 0 1 0 0 Knr-Flf cf 3 0 1 0 Sntnder 1b 3 0 1 1 Hrmsllo rf 1 0 0 0 Cordero 1b 2 1 1 0 R.Ortga cf 4 0 0 0 Hndrson 3b 3 0 1 1 McKnney 1b 3 0 1 0 J.Lster 3b 1 1 1 1 Bstidas 2b 4 0 1 0 Au.Hays lf 3 0 1 0 J.Buers dh 4 1 2 0 Stowers lf 1 1 1 2 T.Vavra 2b 3 0 2 0 Bncosme 2b 0 0 0 1 Frazier rf 3 0 1 0 N.Mzara rf 0 0 0 0 J.Mateo cf 3 0 0 0 McKenna cf 1 0 1 1

NY Yankees 330 000 000 - 6 Baltimore 002 000 041 - 7

DP_New York 2, Baltimore 4. LOB_New York 4, Baltimore 9. 2B_Higashioka (1), Kiner-Falefa (2), Lester (2), Stowers (4). HR_Cabrera (4), Higashioka (1). CS_Gasper (1). SF_Bencosme.

IP H R ER BB SO

New York Gomez 3 2-3 6 2 2 0 3 Neely H, 1 1-3 0 0 0 0 0 Hamilton 2 0 0 0 1 1 Snelten 1 1-3 4 4 4 2 1 Loseke BS, 0-1 2-3 1 0 0 1 1 Wilson L, 0-1 1-3 1 1 1 2 1

Baltimore Gibson 4 2-3 11 6 6 1 2 Sanders 1-3 0 0 0 0 0 Akin 1 0 0 0 0 1 Gillaspie 1 0 0 0 0 1 Krehbiel 1 0 0 0 0 0 Baumann W, 2-1 1 2 0 0 0 0

HBP_by_Krehbiel (Gasper).

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Chris Segal; Second, Adam Beck; Third, Derek Thomas; .

T_2:38. A_7706