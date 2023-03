Mariners 15, Athletics 3

Oakland Seattle ab r h bi ab r h bi Totals 36 3 9 3 Totals 35 15 13 12 Stvnson lf 3 0 1 0 M.McCoy ss 4 2 1 0 Beltran ph 0 0 0 0 J.Prker ss 1 0 0 0 C.Thmas rf 5 0 0 0 T.Frnce 1b 3 2 3 0 Z.Gelof 2b 3 1 1 0 Tnrwicz 1b 1 1 1 1 Escrche 2b 1 0 0 0 Raleigh c 4 3 2 3 Sdrstrm c 3 1 1 1 L.Mntes ph 1 0 0 0 Yo.Pozo c 1 0 0 0 C.Hmmel lf 2 2 0 0 J.Bride 3b 4 0 2 1 Cabrera lf 1 1 1 0 Jo.Diaz dh 4 0 2 0 L Stlla dh 2 0 0 2 D.Grcia 1b 4 1 1 1 Jo.Hood dh 1 0 0 0 L.Btler cf 3 0 0 0 Hggerty cf 2 0 0 0 Buelvas ph 1 0 0 0 DShelds cf 2 2 2 1 M.Muncy ss 4 0 1 0 Calhoun rf 2 0 0 1 DeLoach rf 0 1 0 0 C.Moran 3b 4 0 0 0 C.Hover 3b 1 0 1 2 Cbllero 2b 3 0 2 2 Rdrguez 2b 1 1 0 0

Oakland 200 000 001 - 3 Seattle 303 031 23(x) - 15

E_Stevenson (1), Moran (2). DP_Oakland 1, Seattle 1. LOB_Oakland 8, Seattle 7. 2B_Soderstrom (3), France (3), DeShields (1). 3B_Hoover (1). HR_Garcia (1), Raleigh (1). CS_Caballero (2). SF_La Stella 2.

IP H R ER BB SO

Oakland Miller L, 0-1 2 2 3 3 0 5 Dunshee 1 0 3 1 2 0 Del Rosario 2 2-3 4 4 4 3 4 Kubo 1-3 0 0 0 0 1 Ruiz 1 4 2 2 1 1 Tomioka 1 3 3 3 1 3

Seattle Castillo W, 1-2 5 6 2 2 1 6 Murfee 1 0 0 0 0 2 Castillo 1 1 0 0 0 2 Festa 1 1 0 0 0 0 Gott 1 1 1 1 1 2

HBP_by_Dunshee (Hummel), Del Rosario (Caballero).

WP_Del Rosario, Dunshee, Miller.

Umpires_Home, Charlie Ramos; First, Nic Lentz; Second, Ryan Blakney; Third, Brock Ballou;.

T_2:44. A_8024