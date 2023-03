Cubs 5, Rangers 3

Texas Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 38 3 11 3 Totals 33 5 10 5 M.Smien 2b 3 0 0 0 Swanson ss 3 1 1 0 E.Duran ss 2 0 1 1 Donahue ss 1 0 1 0 C.Sager ss 2 0 1 0 Ia.Happ lf 2 0 0 0 Tstsugo 1b 2 0 0 0 Frnklin lf 0 0 0 0 Na.Lowe 1b 3 0 0 0 Bllnger cf 4 0 0 0 C.Culey 2b 2 0 1 1 Beesley cf 1 0 1 0 Jo.Jung 3b 3 0 1 0 Mancini 1b 3 1 1 0 Frazier lf 2 0 0 0 Mldnado 1b 1 0 0 0 B.Mller dh 4 0 2 0 E.Hsmer dh 4 0 2 1 J.Smith lf 3 1 1 0 Y.Gomes c 2 0 1 1 Wendzel 3b 1 0 0 0 Aliendo c 1 0 0 0 Grssman rf 3 0 2 0 Mdrigal 3b 3 0 0 0 Jnkwski cf 1 1 1 0 L.Jrdan 3b 1 0 0 0 Sa.Leon c 3 1 0 1 Mstrbni rf 2 2 1 0 Thmpson cf 3 0 1 0 Caissie rf 1 0 0 0 Gterrez rf 1 0 0 0 Vazquez 2b 3 1 2 3 Slghter 2b 1 0 0 0

Texas 010 000 200 - 3 Chicago Cubs 111 200 00(x) - 5

E_Madrigal (2). DP_Texas 1, Chicago 1. LOB_Texas 10, Chicago 11. 2B_Grossman (3), Mancini (2), Vazquez (1). HR_Vazquez (1). SB_Swanson (1), Donahue (1). SF_Gomes.

IP H R ER BB SO

Texas Heaney L, 0-2 4 2-3 8 5 5 2 3 Hernandez 1 1-3 0 0 0 2 1 Smith 1 0 0 0 0 3 Dunning 1 2 0 0 1 0

Chicago Stroman W, 2-0 5 2-3 5 1 0 1 5 Assad H, 1 3 5 2 2 1 4 Sanders S, 3-3 1-3 1 0 0 0 0

HBP_by_Heaney (Mancini).

WP_Smith.

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Jeff Nelson; Second, Matthew Brown; Third, Tom Hanahan;.

T_2:34. A_11604