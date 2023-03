Yellen intenta calmar los temores en los mercados ante la caída de los valores bancarios

La Secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, en el Capitolio en Washington, EEUU, 22 de marzo de 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein

24 mar (Reuters) - La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, trató de tranquilizar a los inversores asegurándoles que los depósitos bancarios estadounidenses están a salvo y prometió que las autoridades contaban con más recursos para hacer frente a cualquier crisis, pese a que las acciones bancarias reanudaron su caída el jueves.

Los inversores se han deshecho de las acciones bancarias en todo el mundo durante las dos últimas semanas, y algunos señalan las subidas rápidas de los tipos de interés destinadas a frenar la inflación como la causa principal de esta debacle. Los valores bancarios estadounidenses volvieron a caer el jueves, empujando al índice de bancos S&P 500 a su cierre más bajo desde noviembre de 2020.

El colapso del banco estadounidense Silicon Valley Bank por pérdidas relacionadas con bonos vinculados a un repunte de los tipos de interés fue el detonante inicial de la agitación, y los analistas de JPMorgan Chase & Co estiman que los bancos estadounidenses "más vulnerables" probablemente han perdido un total de alrededor de 1 billón de dólares en depósitos desde el año pasado. La mitad de las salidas se han producido en marzo, tras la quiebra de SVB.

Los dirigentes monetarios han subrayado que las turbulencias son diferentes a las de la crisis financiera de hace 15 años, y Yellen repitió que estaba preparada para tomar más medidas con el fin de proteger los depósitos bancarios si fuera necesario, uno de los temas que preocupan a los inversores.

"Como he dicho, hemos utilizado herramientas importantes para actuar con rapidez y evitar el contagio. Y son herramientas que podríamos volver a utilizar", dijo Yellen en comentarios preparados para la audiencia del subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

"Las medidas enérgicas que hemos tomado garantizan que los depósitos de los estadounidenses estén seguros. Ciertamente, estaríamos preparados para tomar medidas adicionales si estuviera justificado."

EL BOE VUELVE A SUBIR TIPOS

En Europa, el Banco de Inglaterra se convirtió en el último banco central en subir los tipos esta semana.

Tras su undécima subida consecutiva, el BoE dijo que había observado los "movimientos grandes y volátiles" en los mercados financieros, pero que el sistema bancario británico seguía siendo resistente.

"Hemos aprendido muchas lecciones de la crisis financiera. Por supuesto, seguimos aprendiendo lecciones, pero confío en que los bancos (británicos) estén en una posición mucho más fuerte", dijo el gobernador del BoE, Andrew Bailey, a los medios de comunicación.

Aunque el pánico por el destino de los bancos ha remitido, los inversores se están adaptando a unas condiciones económicas y crediticias más restrictivas.

El índice de los principales bancos europeos bajó un 2,5%, y los gigantes bancarios alemanes Deutsche Bank y Commerzbank cayeron un 3,2% y un 4,1%, respectivamente. El banco HSBC, con sede en Londres, bajó un 2,9%.

Las acciones de los bancos estadounidenses subieron inicialmente el jueves, y los operadores señalaron como fuente de cierto alivio las insinuaciones de la Reserva Federal de que pronto podría poner en pausa nuevas subidas de los costes de endeudamiento, aunque más tarde las acciones revirtieron su curso.

El banco regional estadounidense First Republic Bank, que se encuentra entre los bancos que están hablando con sus competidores y con empresas de inversión sobre posibles operaciones, cerró con una caída del 6%. Cerca del 90% del valor bursátil del banco se ha evaporado este mes, lo que lo deja con una capitalización bursátil de poco más de 2.000 millones de dólares.

"A pesar de los grandes esfuerzos de protección, en particular de First Republic, la crisis continúa y los inversores se preguntan qué es lo que no están viendo", dijo Rick Meckler, socio de Cherry Lane Investments en New Vernon, Nueva Jersey.

Otros bancos estadounidenses bajo la lupa tras la desaparición de SVB y Signature Bank se sumaron a las recientes pérdidas. PacWest Bancorp, Comerica y Zion Bancorp cayeron más de un 8% cada uno. Truist Securities recortó sus precios objetivo para bancos regionales como Zions y Comerica, y advirtió de un menor crecimiento y mayores costes crediticios.

El índice de bancos S&P 500, que cerró con un descenso del 1,2%, ha caído ya más del 40% desde su máximo histórico de febrero de 2022.

PRESIÓN SOBRE LOS BONOS BANCARIOS

A primera hora del jueves, el Banco Nacional de Suiza subió 50 puntos básicos su tipo de interés de referencia y afirmó que la adquisición de Credit Suisse —el mayor banco afectado por las turbulencias recientes— por su competidor suizo UBS había evitado un desastre financiero.

Para que no cundiera el pánico entre los inversores, el banco suizo se apresuró a cerrar el acuerdo el domingo con UBS Group AG, que junto con las autoridades suizas intenta cerrar la adquisición en tan solo un mes, según dos fuentes con conocimiento de los planes.

Portavoces de UBS y Credit Suisse declinaron hacer comentarios.

"En este momento, la atención debe centrarse en que podamos mantener la estabilidad financiera y en que el cierre de la operación sea rápido y sin contratiempos", dijo en rueda de prensa Thomas Jordan, presidente del Banco Nacional Suizo.

Por otra parte, Credit Suisse y UBS están siendo investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para determinar si profesionales financieros ayudaron a oligarcas rusos a eludir sanciones, según informó Bloomberg News el jueves.

El rescate de Credit Suisse ha suscitado preocupaciones más amplias sobre la exposición de los inversores a un sector bancario frágil. La decisión de dar prioridad a los accionistas frente a los tenedores de bonos del nivel llamado Additional Tier 1 (AT1) sacudió el mercado de bonos de este tipo, valorado en 275.000 millones de dólares, y algunos tenedores de bonos AT1 de Credit Suisse estaban buscando asesoramiento jurídico.

Los bonos convertibles fueron diseñados para ser invocados durante los rescates con el fin de evitar que los costes de los rescates recayeran sobre los contribuyentes, como ocurrió durante la crisis financiera mundial de 2008.

Los políticos también desconfían de la percepción pública de que se está rescatando de nuevo a los bancos, tras la indignación por el costoso rescate del sector en 2008. El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos citó a declarar a los antiguos directores ejecutivos de SVB y Signature Bank mientras los miembros de la cámara sopesan posibles medidas.

Citizens Financial Group Inc está elaborando una oferta para adquirir el negocio de banca privada de Silicon Valley Bank, según dijeron dos personas familiarizadas con el asunto. Tanto la Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), que ahora controla los activos del Silicon Valley Bank, como Citizens Financial declinaron hacer comentarios.

