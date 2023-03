White Sox 12, Athletics 0

Chicago Oakland ab r h bi ab r h bi Totals 42 12 15 12 Totals 33 0 9 0 Andrson ss 4 1 2 0 To.Kemp 2b 3 0 1 0 Rmllard 2b 0 1 0 0 P.Reyes 2b 1 0 1 0 Moncada 3b 4 2 1 2 Al.Diaz ss 3 0 1 0 L.Meses 1b 1 0 1 2 Ty.Wade ss 1 0 0 0 L.Rbert dh 3 2 2 1 S.Brown lf 2 0 0 0 Haseley ph 1 0 0 0 B.Roker lf 1 0 0 0 Jimenez rf 3 2 2 1 Aguilar 1b 3 0 0 0 O.Colas rf 2 0 0 0 T.Broks 1b 1 0 0 0 Gnzalez cf 4 2 2 3 Lureano rf 1 0 0 0 E.Andrs 2b 3 0 1 0 K.McCnn c 1 0 0 0 L.Grcia 3b 2 1 1 0 Pterson 3b 3 0 2 0 Alberto 1b 3 0 2 1 Schmann 3b 1 0 1 0 Gnzalez ss 2 0 0 0 Lnglers c 3 0 0 0 S.Zvala c 5 1 1 2 H.Bolte rf 1 0 1 0 Mrsnick lf 3 0 0 0 Ry.Noda dh 2 0 0 0 Hmilton lf 2 0 0 0 C.Perez dh 2 0 1 0 Es.Ruiz cf 3 0 1 0 Gldberg cf 1 0 0 0

Chicago WSox 400 400 400 - 12 Oakland 000 000 000 - 0

E_Diaz (2). DP_Chicago 3, Oakland 0. LOB_Chicago 6, Oakland 9. 2B_Robert 2 (4), Jimenez (2), Garcia (3), Alberto (5), Reyes (2). 3B_Mieses (1). HR_Moncada (1), Gonzalez (4). SF_Gonzalez.

IP H R ER BB SO

Chicago Cease W, 3-1 6 4 0 0 3 5 Kelly 1 2 0 0 0 2 Bummer 1 1 0 0 0 2 Graveman 1 2 0 0 0 1

Oakland Muller L, 1-3 3 2-3 10 8 4 1 5 Conley 1 1-3 1 0 0 0 3 May 1 0 0 0 0 2 Williams 2-3 3 4 4 1 2 Cohen 1-3 1 0 0 0 0 Howard 2 0 0 0 0 4

Umpires_Home, Chad Whitson; First, Rob Drake; Second, Alex MacKay; Third, Dan Merzel;.

T_2:47. A_5577