Twins 6, Yankees 4

Minnesota New York ab r h bi ab r h bi Totals 35 6 9 6 Totals 32 4 5 4 E.Jlien 2b 4 1 2 1 A.Volpe ss 4 1 1 2 Miranda 1b 4 0 1 0 Wstbrok 3b 0 0 0 0 Vazquez c 4 0 1 0 A.Judge lf 4 0 0 0 Larnach rf 4 0 1 0 Sweeney ss 1 0 0 0 Garlick dh 4 0 0 0 A.Rizzo 1b 3 0 0 0 D.Tatum dh 0 1 0 0 Chparro 1b 2 0 0 0 Bro.Lee ss 3 1 0 0 Dnldson 3b 2 0 0 0 LaMarre lf 3 0 0 0 Calhoun dh 4 0 1 0 A.Smith rf 1 1 1 1 A.Hicks cf 1 1 0 0 Rdrguez cf 4 2 2 3 Narvaez c 1 0 0 0 Bchtold 3b 3 0 1 1 Trevino c 3 1 2 0 Sverino 3b 1 0 0 0 Lckrdge cf 1 0 0 0 Wi.Difo 2b 3 0 0 0 B.Cwles 2b 1 0 0 0 Florial rf 2 1 1 2 E.Dnham rf 0 0 0 0

Minnesota 000 010 014 - 6 NY Yankees 002 200 000 - 4

E_Narvaez (2). DP_Minnesota 0, New York 0. LOB_Minnesota 3, New York 8. 2B_Miranda (3), Vazquez (1), Bechtold (1). HR_Julien (3), Rodriguez (1), Volpe (3).

IP H R ER BB SO

Minnesota Lopez 3 2 2 2 2 2 Maeda W, 1-1 5 3 2 2 3 5 Boyle S, 1-1 1 0 0 0 2 1

New York Cole 5 2-3 5 1 1 0 3 Cordero H, 1 1 2-3 0 0 0 0 3 Abreu L, 0-1, BS, 0-2 1 1-3 4 5 5 1 0 Gomez 1-3 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Sean Barber; First, Phil Cuzzi; Second, Mark Stewart; Third, Randy Rosenberg;.

T_2:25. A_9047