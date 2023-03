Rockies 9, Brewers 4

Colorado Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 37 9 13 9 Totals 32 4 6 2 Yo.Daza cf 4 1 2 0 C.Ylich lf 3 0 0 0 C.Mntes 2b 1 1 1 1 Cmpbell lf 0 1 0 0 K.Brynt rf 4 1 2 3 Mtchell cf 3 1 1 1 Boswell lf 0 1 0 0 Hrrison cf 0 1 0 0 McMahon 2b 3 1 1 0 W.Admes ss 3 0 1 0 Frnndez rf 0 0 0 1 R.Tllez 1b 3 0 1 0 Montero 3b 4 0 2 1 Z.Wrren 1b 1 0 1 1 L.Hatch 3b 0 0 0 1 Cntrras c 3 0 0 0 Mstakas 1b 4 1 1 1 Nvrreto c 1 0 0 0 Morales c 0 0 0 1 T.Nquin rf 2 0 0 0 El.Diaz c 4 0 2 0 L.Sprks rf 1 0 0 0 Rsttuyo cf 1 0 0 0 Dvanney 3b 4 0 1 0 H.Cstro lf 3 0 0 0 Ab.Toro dh 3 0 0 0 M.Tglia 1b 1 0 0 0 H.Mndez ph 1 0 0 0 A.Trejo ss 4 1 0 0 B.Trang 2b 2 0 0 0 E.Tovar ss 3 2 2 0 R.Moore 2b 2 1 1 0 Mrt Jr. ph 1 0 0 0

Colorado 301 100 040 - 9 Milwaukee 100 000 030 - 4

E_Fernandez (1). DP_Colorado 0, Milwaukee 2. LOB_Colorado 9, Milwaukee 6. 2B_Bryant (2), McMahon (2), Diaz (2). HR_Bryant (4), Moustakas (2), Mitchell (4). SB_Daza (4). SF_Morales.

IP H R ER BB SO

Colorado Marquez 6 3 1 1 0 7 Bird 2-3 3 3 3 2 1 Koch 1-3 0 0 0 0 1 Hollowell 2-3 0 0 0 0 1

Milwaukee Burnes 5 10 5 5 1 5 Bush 1 1 0 0 0 1 Williams 1 1 0 0 0 1 Small 1-3 1 4 4 3 1 Claudio 2-3 0 0 0 2 0 Mejia 1 0 0 0 1 0

HBP_by_Bird (Harrison).

Balk_Marquez.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Pat Hoberg; Second, Nick Mahrley; Third, Nate Tomlinson; .

T_2:46. A_4507