RESUMEN 1-Las acciones bancarias caen porque los inversores buscan refugio

Por Sruthi Shankar, Amanda Cooper y Amruta Khandekar

24 mar (Reuters) - Las acciones bancarias caían el viernes, especialmente las de los pesos pesados Deutsche Bank y UBS Group, que se veían arrastrados por el miedo a que no se hayan contenido todavía los peores problemas del sector desde la crisis financiera de 2008.

Indicadores de tensión de los mercados financieros también volvieron a dar señales de alarma de forma más generalizada, con el euro cayendo frente al dólar y los rendimientos de los bonos hundiéndose.

El índice de las principales acciones bancarias europeas cayó un 3,8%, con el Deutsche Bank desplomándose un 8,5% junto con un fuerte aumento del costo de asegurar sus bonos contra el riesgo de impago.

En Wall Street, a los grandes bancos no les fue tan mal, pero JPMorgan Chase & Co, Citigroup y Wells Fargo & Co bajaban alrededor de un 2% cada uno.

El índice S&P 500 de bancos regionales se recuperó un 0,9%, recortando su pérdida en marzo al 38%. First Republic Bank se mantuvo prácticamente sin cambios, mientras que PacWest Bancorp subía casi un 4%.

Algunos de los principales analistas que cubren el sector bancario subrayaron el viernes las diferencias entre Credit Suisse AG, el banco suizo que necesitó un rescate, y Deutsche Bank.

JPMorgan escribió en una nota de investigación: "No estamos preocupados" y dijo que los fundamentales de Deutsche eran "sólidos".

Paul van der Westhuizen, estratega senior de Rabobank, citó la rentabilidad de Deutsche como la "diferencia fundamental" entre los dos bancos europeos, dado que Credit Suisse no tenía perspectivas rentables para 2023.

"Es un banco muy rentable. No hay razón para preocuparse", dijo también el canciller alemán, Olaf Scholz. Deutsche Bank no quiso hacer comentarios.

Los títulos del mayor banco alemán han perdido una quinta parte de su valor en lo que va de mes y sus "swaps" o permutas de incumplimiento crediticio (CDS) —una forma de seguro para los inversores en bonos— subieron a un máximo de cuatro años el viernes, sobre la base de datos de S&P Market Intelligence.

PREOCUPACIÓN POR LA DILUCIÓN

La deuda adicional de nivel 1 (AT1) de los bancos europeos -un mercado de 275.000 millones de dólares que se puso en el punto de mira de los inversores durante el rescate de Credit Suisse- también sufrió nuevas presiones de venta.

Estos bonos se pueden cancelar durante los rescates para evitar que los costos de los rescates recaigan sobre los contribuyentes.

"La evolución del mercado de AT1 significa que la mayoría de los bancos europeos están incentivados en este momento a emitir capital ordinario, lo que supone una dilución para los accionistas y también la razón por la que las acciones bancarias se están reajustando a la baja", dijo Peter Garnry, jefe de estrategia de renta variable de Saxo Bank.

En medio de la volatilidad de los mercados, los responsables políticos europeos expresaron su apoyo a los bancos de su continente: el alemán Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y la jefa del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijeron que el sistema era estable.

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, que el jueves trató de nuevo de calmar los temores diciendo que estaba dispuesta a repetir las medidas para salvaguardar los depósitos bancarios no asegurados, preside este viernes una reunión del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera.

(Reporte de Sruthi Shankar en Bengaluru y Reuters; redacción de Toby Chopra; edición de Jason Neely y Catherine Evans, editado en español por Tomás Cobos)