Reds 7, Diamondbacks 4

Cincinnati Arizona ab r h bi ab r h bi Totals 37 7 12 7 Totals 28 3 8 4 K.Nwman 3b 5 1 2 0 J.Rojas 2b 3 0 1 0 S.Steer 3b 4 2 1 1 E.Rvera 1b 1 0 0 0 Barrero cf 4 2 3 4 Lngoria 3b 2 0 1 0 M.Siani cf 1 0 0 0 Perdomo ss 1 1 0 0 W.Bnson rf 4 0 0 0 K.Lewis dh 2 0 1 0 C.Csali dh 3 0 1 0 C.Wlker 1b 2 0 1 1 Vllojin dh 1 0 0 0 Ti.Tawa lf 1 1 0 0 H.Ramos lf 4 1 2 2 Carroll lf 3 1 2 1 L.Maile c 4 0 0 0 J.Hager 2b 1 0 0 0 Rynolds 2b 3 0 1 0 N.Ahmed ss 3 0 1 0 Cllahan 2b 1 0 1 0 P.Evans 3b 1 0 0 0 J.Vsler 1b 3 1 1 0 McCrthy rf 3 0 1 2 Higgins c 2 0 0 0 A.Thmas cf 3 0 0 0

Cincinnati 100 130 110 - 7 Arizona 000 004 000 - 4

DP_Cincinnati 2, Arizona 0. LOB_Cincinnati 8, Arizona 5. 2B_Newman (3), Barrero (4), Longoria (2), Walker (2). HR_Steer (2), Barrero (1), Ramos (2). SB_Barrero (2), Reynolds (1), Carroll 2 (6), McCarthy (3).

IP H R ER BB SO

Cincinnati Greene 4 3 0 0 2 2 Gibaut 1 1 0 0 1 1 Strickland 1 4 4 4 1 1 Farmer 1 0 0 0 0 2 Cruz 1 0 0 0 0 1

Arizona Gallen 5 2-3 7 5 5 1 3 Mantiply 1 1-3 3 1 1 0 2 Vargas 1 2 1 1 1 2 Castro 1-3 0 0 0 0 0

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Adrian Johnson; Second, Brian Walsh; Third, Jacob Metz; .

T_. A_10155