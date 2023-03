Rangers 7, Athletics 7

Oakland Texas ab r h bi ab r h bi Totals 34 7 8 6 Totals 36 7 11 7 N.Allen ss 3 1 0 0 M.Smien 2b 3 1 0 0 C.Capel rf 3 1 1 0 Jnkwski cf 1 0 0 0 T.Broks rf 2 0 1 0 C.Sager ss 3 1 1 0 Ry.Noda 1b 2 1 0 1 J.Smith lf 2 0 1 0 B.Roker dh 3 2 0 0 Na.Lowe 1b 2 0 0 1 K.McCnn c 0 0 0 0 Tstsugo 1b 2 0 0 0 C.Perez c 2 0 0 0 A.Grcia rf 2 0 0 0 K.Smith 3b 4 1 3 3 L.Acuna 2b 2 0 1 0 Ty.Wade 2b 5 1 2 1 Grssman lf 2 0 1 1 P.Reyes lf 5 0 0 0 McCrthy rf 1 0 0 0 C.Pache cf 5 0 1 1 Jo.Jung 3b 3 0 0 0 F.Chvez ss 1 0 0 0 Frazier ph 1 0 0 0 M.Grver c 2 2 1 1 D.Grcia c 1 0 0 0 Jo.Heim dh 2 0 1 0 B.Mller dh 2 1 1 1 Thmpson cf 2 0 2 0 E.Duran 3b 2 2 2 3

Oakland 000 030 022 - 7 Texas 210 002 020 - 7

E_Smith (2), Duran 2 (5). DP_Oakland 3, Texas 1. LOB_Oakland 11, Texas 8. 2B_Smith (3). HR_Garver (2), Miller (2), Duran 2 (2). SB_Allen (4), Capel (5), Wade (4), Pache (1). CS_McCarthy (1). SF_Noda.

IP H R ER BB SO

Oakland Sears 4 2-3 6 3 1 2 3 Smith 1-3 0 0 0 0 1 Jackson 1 1 2 2 2 0 Acevedo 1 1 0 0 0 0 Steckenrider 1 3 2 2 0 2 Acton 1 0 0 0 1 1

Texas Littell 1 0 0 0 0 1 Leone H, 4 1 0 0 0 2 0 Kennedy H, 5 1 0 0 0 1 1 King H, 3 1 1 0 0 1 1 Ragans H, 1 3 2-3 5 5 4 3 4 Polley BS, 0-1 1-3 1 0 0 1 0 Moronta BS, 0-2 1 1 2 2 2 1

HBP_by_Smith (Garcia).

Umpires_Home, Tom Hanahan; First, Chris Guccione; Second, Malachi Moore; Third, Brock Ballou; .

T_. A_4750