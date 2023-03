Padres 6, Royals 3

Kansas City San Diego ab r h bi ab r h bi Totals 35 3 6 3 Totals 33 6 10 6 Brd Jr. cf 3 1 2 1 Tts Jr. rf 3 0 2 0 N.Eaton 2b 2 0 0 0 Merrill ss 2 0 2 1 Psqntno 1b 3 1 0 0 Crpnter 1b 3 0 0 0 L.Prter 1b 1 0 0 0 M.Btten 3b 2 0 0 0 S.Perez c 3 1 2 2 Machado 3b 3 0 0 0 Briceno c 1 0 0 0 Mrtrlla 1b 1 0 0 0 M.Beaty rf 2 0 0 0 Bgaerts ss 2 0 0 0 Jo.Rave rf 2 0 0 0 J.Mrsee cf 1 0 0 0 M.Mssey 2b 2 0 0 0 Ne.Cruz dh 3 2 2 0 D.Blnco cf 1 0 1 0 Cstanon dh 1 0 0 0 N.Lopez ss 3 0 0 0 Ha-.Kim 2b 3 1 1 0 C.Dngan ss 1 0 0 0 N.Cdeno 2b 1 0 0 0 K.Isbel lf 3 0 0 0 Da.Dahl lf 3 1 2 1 P.Bates lf 0 0 0 0 S.Zvala lf 0 1 0 0 J.Reetz dh 3 0 1 0 Cmpsano c 2 1 1 3 Hrnndez ph 1 0 0 0 A.Engel cf 2 0 0 1 N.Lftin 3b 3 0 0 0 J.Frmer rf 1 0 0 0 J.Means 3b 1 0 0 0

Kansas City 200 010 000 - 3 San Diego 010 301 01(x) - 6

E_Merrill (2), Kim (1). LOB_Kansas City 7, San Diego 8. 2B_Perez (1), Blanco (3), Cruz (2), Dahl 2 (5). HR_Bradley Jr. (1), Perez (2), Campusano (3). SB_Kim 2 (3). SF_Engel.

IP H R ER BB SO

Kansas City Singer 3 4 1 1 0 5 Lynch L, 0-2, BS, 0-1 2 1-3 4 4 4 2 4 Dipoto 2-3 1 0 0 0 1 Cuas 1 0 0 0 0 2 Pennington 1 1 1 1 2 1

San Diego Weathers W, 1-1 4 2-3 4 3 3 1 4 Pelham H, 1 1-3 1 0 0 0 1 Garcia H, 2 1 0 0 0 0 0 Hill H, 3 1 0 0 0 0 2 Wilson H, 2 1 1 0 0 0 2 Lopez S, 1-3 1 0 0 0 1 1

WP_Singer.

Umpires_Home, Lew Williams; First, Todd Tichenor; Second, Nestor Ceja; Third, David Arrieta;.

T_2:31. A_4649