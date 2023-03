Padres 3, Angels 0

San Diego Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 32 3 8 2 Totals 28 0 4 0 Ha-.Kim ss 4 0 0 0 Ta.Ward lf 2 0 1 0 Crnwrth 1b 3 1 1 0 Clbrese lf 2 0 1 0 Mrtrlla 1b 1 0 0 0 Rengifo cf 3 0 1 0 Tts Jr. rf 3 2 2 1 Phllips cf 1 0 0 0 Jor.Ona rf 1 0 0 0 B.Drury 1b 3 0 0 0 Crpnter dh 3 0 2 1 A.Rndon 3b 1 0 0 0 J.Frmer dh 1 0 1 0 Grgorio 3b 2 0 0 0 Cmpsano c 2 0 0 0 Renfroe rf 2 0 1 0 Sllivan c 1 0 0 0 J.Adams rf 1 0 0 0 Ro.Odor lf 2 0 0 0 Urshela ss 1 0 0 0 Kohlwey lf 0 0 0 0 Plcncia ss 1 0 0 0 T.Lopes 2b 3 0 1 0 T.Jones dh 2 0 0 0 Hoffman 2b 1 0 0 0 Ja.Lamb dh 1 0 0 0 J.Azcar cf 3 0 1 0 Wallach c 2 0 0 0 Johnson cf 1 0 0 0 Campero c 1 0 0 0 M.Btten 3b 3 0 0 0 Fltcher ss 3 0 0 0

San Diego 101 010 000 - 3 LA Angels 000 000 000 - 0

E_Ward (2). DP_San Diego 0, Los Angeles 1. LOB_San Diego 8, Los Angeles 6. 2B_Calabrese (1). HR_Tatis Jr. (2). CS_Azocar (1).

IP H R ER BB SO

San Diego Snell 6 3 0 0 1 6 Tapia 1 0 0 0 0 2 Honeywell Jr. 1 1 0 0 0 0

Los Angeles Canning 4 5 2 1 1 4 Loup 1 1-3 1 1 1 0 0 Warren 2-3 1 0 0 0 1 Quijada 1 0 0 0 0 1 Joyce 1 1 0 0 1 2

HBP_by_Loup (Campusano).

Umpires_Home, Doug Eddings; First, David Arrieta; Second, Alex Tosi; Third, Alfonso Marquez; .

T_2:14. A_9620