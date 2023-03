Orioles 8, Tigers 8

Detroit Baltimore ab r h bi ab r h bi Totals 37 8 9 8 Totals 42 8 16 7 Crpnter dh 4 0 1 0 Mullins cf 4 1 1 3 Alfonzo dh 1 0 1 1 Wstburg 2b 1 1 1 0 Stphnsn dh 0 1 0 0 Rtschmn c 2 1 1 0 Verling 3b 3 1 0 0 J.Lster rf 1 0 1 1 C.Keith 3b 0 0 0 0 Mntcstl 1b 4 0 3 0 R.Grene cf 3 1 1 1 Handley c 1 0 0 0 Malgeri cf 1 0 0 0 Sntnder rf 4 0 2 1 Trklson 1b 4 1 1 1 Gi.Lara 3b 1 0 0 0 J.Hlton 1b 0 0 0 0 Au.Hays lf 4 0 1 0 N.Maton ss 4 1 1 3 G.Cllen ss 1 0 0 0 P.Grham ss 0 0 0 1 Hndrson 3b 3 1 1 0 E.Haase lf 3 0 1 0 T.Vavra lf 1 1 0 0 R.Cmpos rf 2 0 0 0 J.Mateo ss 3 2 2 0 A.Bddoo lf 4 1 1 1 McKenna cf 2 0 0 0 J.Schop 2b 3 1 1 0 Frazier 2b 3 0 0 0 Ja.Jung 2b 1 1 1 0 O'Hearn 1b 2 0 1 0 A.Knapp c 2 0 0 0 Cameron dh 3 1 2 2 Pperski c 2 0 0 0 Bemboom dh 2 0 0 0

Detroit 005 000 003 - 8 Baltimore 030 210 110 - 8

E_Henderson (2). LOB_Detroit 7, Baltimore 10. 2B_Alfonzo (1), Haase (2), Westburg (4), Cameron (3). 3B_Mateo (1). HR_Maton (4), Baddoo (3), Mullins (1), Cameron (2).

IP H R ER BB SO

Detroit Holton 1 2-3 5 3 3 1 3 Diaz 1 1-3 1 0 0 0 2 Fry BS, 0-2 1 3 2 2 1 1 Uceta 2 4 1 1 0 1 Wisler 1 0 1 1 0 1 Del Pozo 1 2 1 1 0 3 Higginbotham 1 1 0 0 0 1

Baltimore Rodriguez 4 4 5 5 0 5 Perez 1 0 0 0 1 2 Bautista H, 2 1 1 0 0 0 3 Cano H, 2 2 1 0 0 0 3 Garrett H, 3 1-3 3 3 3 1 1 Hoffman BS, 4-5 2-3 0 0 0 2 1

HBP_by_Wisler (Vavra), Rodriguez (Vierling).

WP_Del Pozo, Garrett.

Balk_Wisler.

Umpires_Home, Will Little; First, Jeremie Rehak; Second, Junior Valentine; Third, Emil Jimenez;.

T_2:52. A_5160