Mets 11, Rays 2

New York Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Totals 38 11 14 10 Totals 33 2 6 2 Gllorme 2b 2 2 1 1 Ya.Diaz dh 3 0 1 2 Lcastro cf 1 0 0 0 J.Arnda dh 2 0 0 0 S.Marte rf 4 1 1 0 W.Frnco ss 3 0 0 0 Br.Baty 3b 1 0 0 0 Tr.Gray ss 1 0 0 0 F.Lndor ss 4 1 2 2 L.Raley 1b 4 0 1 0 Vientos 1b 1 0 0 0 Arzrena lf 2 0 0 0 P.Alnso 1b 3 1 2 3 B.Gamel lf 2 0 1 0 J.Praza 2b 1 1 0 0 Br.Lowe 2b 2 0 1 0 Vglbach dh 1 0 0 1 Rbrtson 2b 2 0 0 0 Dar.Ruf dh 2 1 1 0 Paredes 3b 2 0 0 0 M.Canha lf 4 0 2 2 Collins 3b 2 0 1 0 J.Arauz ss 1 1 1 0 Jo.Lowe rf 2 1 0 0 Escobar 3b 4 0 1 0 Jo.Siri cf 2 1 1 0 Stewart rf 0 0 0 0 V.Brjan cf 2 0 0 0 To.Pham cf 3 1 1 0 F.Mejia c 1 0 0 0 Mendick lf 2 0 0 0 Alvarez c 1 0 0 0 Narvaez c 3 2 2 1 M.Perez c 1 0 0 0

NY Mets 203 201 300 - 11 Tampa Bay 020 000 000 - 2

DP_New York 0, Tampa Bay 2. LOB_New York 7, Tampa Bay 8. 2B_Marte (2), Lindor (2), Canha (3), Raley (2), Gamel (3). HR_Alonso (4), Narvaez (1). SB_Alonso (1), Siri (6). SF_Vogelbach.

IP H R ER BB SO

New York Scherzer W, 2-1 7 4 2 2 2 12 Muckenhirn 1 1 0 0 0 0 McLoughlin 1 1 0 0 0 2

Tampa Bay Patino L, 1-2 2 2-3 5 7 7 3 1 Snyder 1-3 1 0 0 0 0 Brewer 2 2 0 0 1 3 Crick 1 3 4 4 1 1 Hembree 1 2 0 0 0 0 Heller 1 0 0 0 0 0 Kelly 1 1 0 0 1 2

HBP_by_Scherzer (Mejia), McLoughlin (Alvarez).

Umpires_Home, James Hoye; First, Mark Wegner; Second, D;J; Reyburn; Third, Shane Livensparger; .

T_2:54. A_6429