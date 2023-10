MERCADOS EEUU- El S&P 500 cierra con un alza del 0,56% a 3.971,02 puntos

24 mar (Reuters) - * Cierre de la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE, en inglés), según datos preliminares: el índice S&P 500 acabó la sesión con un alza del 0,56% Al cierre del mercado, el índice Dow Jones Industrial Average mostraba un alza de 132,28 puntos, un 0,41%, a 32.237,53, el S&P 500 subió 22,30 puntos, un 0,56%, a 3.971,02, y el Nasdaq Composite subió 0,18 puntos, un 4,93%, a 3,83. Los valores con peor evolución fueron Monolithic Power Systems Inc, con una caída del 4,9%, ​Enphase Energy Inc, con una caída del 4,2%, y ​Lam Research Corp, con una caída del 4,1%. Los valores que subieron superaron a los que cayeron en una proporción de 1,5-a-1 en la NYSE. Hubo 35 nuevos máximos y 315 nuevos mínimos. En el Nasdaq 2.456 valores subieron y 1.953 cayeron; los valores que subieron superaron a los que cayeron en una proporción de 1,3-a-1. SEMANAL, MENSUAL, TRIMESTRAL En el conjunto de la semana, el S&P 500 acumulaba una subida del 1,39%, el Nasdaq mostraba una caída del 10,09%, y el Dow Jones mostraba una subida del 1,18%. El índice de valores de pequeña capitalización Russell 2000 subía un 0,29%. En el acumulado del mes, el S&P 500 subía un 0,02%, el Nasdaq caía un 48,66%, y el Dow Jones caía un 1,28%. El índice de valores de pequeña capitalización Russell 2000 caía un 8,75%. En el conjunto del trimestre, el S&P 500 subía un 3,43%, el Nasdaq acumulaba una subida del 7,89%, y el Dow caía un 2,74%. El índice de valores de pequeña capitalización Russell 2000 caía un 1,72% ESTADÍSTICAS GENERALES (SPX) Cierre del día anterior = 3.948,72 Fecha del día de negociación anterior = 23/03/2023 Sesión actual/última sesión abierta = 3.939,21 Máximo de la sesión actual/última = 3.972,74 Mínimo de la sesión actual/última = 3.909,16 Nivel actual/última sesión = 3.971,02 Variación neta de la sesión actual/última = 22,30 Variación porcentual de la sesión actual/última = 0,56 Máximo de este año = 4.195,44 Fecha del máximo de este año = 2/02/2023 Mínimo de este año = 3.794,33 Fecha del mínimo de este año = 3/01/2023 PER, relación cotización-beneficio (calculado por TR) = 20,03 Rentabilidad por dividendo (calculada por TR, cierre anterior) = 2,22 Capitalización bursátil del índice (cierre anterior) = 34.891.268.837.623,00 Sectores del S&P: S&P 500 energía subió un 0,3% S&P 500 finanzas cayó un 0,1% S&P 500 sanidad subió un 1,3% S&P 500 energía subió un 3,1% S&P 500 consumo básico subió un 1,6% S&P 500 tecnología subió un 0,3% S&P 500 servicios de comunicación subió un 0,3% S&P 500 industriales subió un 0,4% S&P 500 materiales subió un 0,8% S&P 500 consumo cíclico cayó un 0,3% S&P 500 inmobiliaria subió un 2,6%