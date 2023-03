Mariners 17, Reds 6

Seattle Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 41 17 17 16 Totals 38 6 12 5 Rdrguez cf 3 3 3 3 J.India 2b 4 1 2 0 M.Perez cf 1 0 0 0 J.Vsler 1b 1 0 0 0 Ko.Wong 2b 2 2 1 1 J.Votto 1b 2 2 1 1 M.McCoy 2b 2 0 0 0 S.Lyton 2b 1 0 1 0 Hrnndez rf 4 2 2 3 Stphnsn c 4 0 3 0 R.Bdnar rf 2 0 0 0 J.Frley lf 4 1 1 2 E.Sarez 3b 4 1 2 2 W.Myers dh 5 1 0 0 Ramirez 3b 2 0 1 0 T.Fredl cf 3 0 1 1 Pollock dh 3 1 2 0 R.Hinds rf 1 0 0 0 Lcklear dh 1 0 0 0 H.Ramos cf 5 0 2 1 Kelenic lf 3 2 1 1 N.Snzel 3b 1 0 0 0 C.Davis lf 0 0 0 0 Rynolds ss 4 0 0 0 T.Mrphy c 4 1 1 3 Barrero ss 3 1 1 0 O'Keefe c 1 0 0 0 L Stlla 1b 4 1 1 1 C.Hmmel 1b 1 0 0 0 Hggerty ss 2 3 2 2 Cbllero ss 2 1 1 0

Seattle 317 411 000 - 17 Cincinnati 002 031 000 - 6

E_Murphy (1), Sousa (1). DP_Seattle 2, Cincinnati 3. LOB_Seattle 5, Cincinnati 11. 2B_Rodriguez 2 (5), Suarez (3), Ramirez (1), Pollock 2 (4), India (6), Friedl (2), Barrero (3). 3B_Haggerty (1). HR_Rodriguez (2), Hernandez (2), Suarez (2), Murphy (3), Haggerty (1).

IP H R ER BB SO

Seattle Flexen W, 3-0 4 5 2 2 2 2 Munoz 1 2 3 1 1 2 Sewald 1 2 1 1 1 2 Brash 1 1 0 0 0 1 Topa 1 2 0 0 1 0 Benitez 1 0 0 0 0 1

Cincinnati Williamson L, 1-2 2 2-3 8 9 9 3 3 Cachutt 1 5 6 6 1 0 Wynne 1 1-3 2 1 1 0 1 Sousa 1 1 1 0 1 1 Kuhnel 1 1 0 0 0 1 Brown 1 0 0 0 0 3 Garcia 1 0 0 0 0 3

HBP_by_Flexen (Friedl), Cachutt (Wong), Kuhnel (Pollock).

Umpires_Home, Alan Porter; First, Charlie Ramos; Second, Gabe Morales; Third, Mark Ripperger; .

T_3:03. A_5170