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Guardians 10, Giants 0

24 Mar, 2023
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Cleveland San Francisco
ab r h bi ab r h bi
Totals 39 10 14 10 Totals 29 0 2 0
St.Kwan lf 3 2 2 0 Wde Jr. 1b 3 0 0 0
R.Quinn lf 1 0 0 0 L.Wyatt 1b 1 0 1 0
Rosario ss 4 2 2 3 Estrada ss 3 0 0 0
G.Arias ss 1 0 0 0 Arteaga ss 1 0 0 0
Ramirez 3b 4 2 2 0 Cnforto rf 3 0 0 0
Dav.Fry 3b 1 0 0 0 H.Ramos rf 1 0 0 0
Jo.Bell dh 3 1 1 4 W.Flres 2b 2 0 0 0
Viloria dh 1 0 0 0 Ftzgrld 2b 1 0 0 0
J.Nylor 1b 4 1 2 0 J.Davis 3b 3 0 0 0
Placios rf 1 0 0 0 Ystzmsk cf 3 0 1 0
Gnzalez rf 4 1 2 3 R.Perez c 2 0 0 0
Gimenez 2b 3 0 0 0 A.Wynns c 1 0 0 0
Tlntino 2b 1 0 0 0 Pscotty lf 2 0 0 0
M.Straw cf 3 0 0 0 Meckler lf 1 0 0 0
Brennan cf 1 0 1 0 Jo.Bart dh 2 0 0 0
Gllgher c 3 1 1 0
Collins c 1 0 1 0
Cleveland 300 232 000 - 10
San Francisco 000 000 000 - 0

DP_Cleveland 0, San Francisco 1. LOB_Cleveland 4, San Francisco 3. 2B_Kwan (2), Naylor (3), Gonzalez (1). HR_Rosario (2), Bell (3), Gonzalez (1). SF_Bell.

IP H R ER BB SO
Cleveland
Quantrill W, 1-0 5 2-3 0 0 0 1 5
Stephan 1 0 0 0 0 2
De Los Santos 1 1 0 0 0 3
Kelly 1-3 0 0 0 0 0
Clase 1 1 0 0 0 0
San Francisco
DeSclafani L, 1-1 4 6 6 6 0 4
Rogers 1 1-3 4 3 3 0 2
Dabovich 2-3 1 1 1 0 1
Waites 1 1 0 0 0 2
Miller 1 2 0 0 0 1
Doval 1 0 0 0 0 1

HBP_by_DeSclafani (Kwan).

Umpires_Home, Scott Barry; First, Jim Wolf; Second, Jordan Baker; Third, Pat Hoberg; .

T_2:24. A_8723

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