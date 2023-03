Dodgers 6, Brewers 6

Milwaukee Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 36 6 11 6 Totals 33 6 8 6 Brsseau 3b 3 2 1 2 M.Betts rf 2 0 0 0 Dorrian 3b 1 0 1 0 J.Otman cf 2 0 0 0 O.Mller 2b 3 1 3 1 Freeman 1b 3 0 0 0 W.Clrke 1b 0 0 0 0 B.Lewis 1b 2 1 1 0 J.Wnker dh 4 0 0 0 Mrtinez dh 2 2 1 1 Rdrguez dh 1 0 0 0 D.Avans lf 1 0 1 0 Andrson rf 2 0 1 1 M.Muncy 3b 3 2 2 2 Chourio rf 2 0 0 0 S.Dggar rf 1 0 0 1 Cratini c 3 0 1 1 Thmpson cf 2 1 1 1 J.Quero c 2 0 0 0 Wlliams 3b 2 0 0 0 J.Wemer cf 3 0 1 0 C.Tylor lf 3 0 0 0 Perkins cf 1 0 0 0 M.Vrgas 2b 2 0 1 0 Frelick lf 3 1 2 0 Fduccia c 1 0 1 0 Sk.Bolt lf 1 0 0 0 A.Brnes c 2 0 0 1 Alvarez ss 2 0 0 0 S.McLin 2b 1 0 0 0 Mnstrio ss 1 1 0 0 M.Rojas ss 3 0 0 0 VnMeter 2b 4 1 1 1 Brigman ss 1 0 0 0

Milwaukee 100 032 000 - 6 LA Dodgers 200 120 100 - 6

E_Muncy (3). DP_Milwaukee 0, Los Angeles 2. LOB_Milwaukee 8, Los Angeles 8. 2B_Muncy (4), Thompson (2), Feduccia (3). HR_Brosseau (6), VanMeter (1), Martinez (2), Muncy (2). SB_Dorrian (1), Chourio (1), Thompson (1). SF_Duggar. PO_Frelick.

IP H R ER BB SO

Milwaukee Miley 4 2-3 2 3 3 3 2 Peguero BS, 2-3 1-3 3 2 2 0 0 Miller BS, 1-2 2 2 1 1 1 0 Herb 1 1 0 0 0 2 Andrews 1 0 0 0 2 3

Los Angeles Urias 5 8 4 4 3 1 Vesia H, 2 1-3 1 2 2 1 0 Ferguson BS, 0-1 2-3 1 0 0 0 1 Phillips 1 0 0 0 0 0 Miller 1 0 0 0 0 1 Washington 1 1 0 0 1 1

HBP_by_Miley (Barnes).

WP_Andrews.

PB_Caratini.

Umpires_Home, Tripp Gibson; First, Chris Guccione; Second, Gabe Morales; Third, John Bacon;.

T_2:37. A_9326