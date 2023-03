Diamondbacks 11, Dodgers 5

Los Angeles Arizona ab r h bi ab r h bi Totals 31 5 7 5 Totals 35 11 11 11 Peralta lf 2 1 1 0 J.Rojas 3b 4 2 2 0 D.Avans lf 1 0 0 0 Josepha rf 1 0 0 0 Freeman 1b 2 0 0 1 Lngoria 3b 2 2 2 1 B.Lewis 1b 2 0 0 0 R.Bliss 2b 1 0 0 0 W.Smith c 3 1 1 0 K.Lewis lf 3 2 1 2 Fduccia c 1 0 0 0 C.Wlker 1b 4 0 1 0 Heyward rf 4 0 0 1 P.Smith rf 4 1 1 2 C.Tylor ss 3 1 1 1 G.Mreno c 4 2 2 2 Freland ss 0 1 0 0 N.Ahmed ss 4 1 1 3 J.Otman cf 3 0 2 1 Canzone dh 3 1 1 1 Wlliams 3b 4 0 1 0 Cntcllo dh 1 0 0 0 S.Dggar dh 3 0 1 1 W.Ptino cf 3 0 0 0 De.Mann 2b 3 1 0 0 A.Gzman cf 1 0 0 0

LA Dodgers 300 010 010 - 5 Arizona (10)00 000 10(x) - 11

DP_Los Angeles 0, Arizona 2. LOB_Los Angeles 6, Arizona 2. 2B_Peralta (1), Smith (2), Outman (3), Rojas (3), Longoria (1). HR_Lewis (3), Moreno (3), Ahmed (2), Canzone (2). SB_Avans 2 (3). CS_Duggar (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Grove L, 0-1 4 1-3 3 4 4 2 3 Smith 1-3 7 6 6 0 0 Kasowski 1-3 0 0 0 0 0 Suero 1 0 0 0 0 1 Ochsenbein 1 1 1 1 0 1 Tyranski 1 0 0 0 0 3

Arizona Jameson W, 2-1 4 1-3 4 4 4 4 7 Nelson 1 0 0 0 0 0 Familia 2-3 1 0 0 1 2 Chafin 1 0 0 0 0 1 McGough 1 2 1 1 1 0 Vizcaino 1 0 0 0 0 0

HBP_by_Chafin (Avans).

WP_Grove, Smith.

Umpires_Home, Austin Jones; First, Alfonso Marquez; Second, Jacob Metz; Third, Jeff Nelson;.

T_2:42. A_11039