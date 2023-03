Brewers 4, Padres 2

San Diego Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 35 2 11 2 Totals 32 4 8 3 Grisham cf 4 0 2 0 C.Ylich lf 3 0 0 1 Mendoza ss 0 1 0 0 Frelick rf 2 0 0 0 T.Lopes ss 4 0 0 0 W.Admes ss 4 0 1 0 Crnwrth 1b 3 1 1 0 Dvanney ss 1 0 1 0 Cstllns 1b 1 0 0 0 J.Wnker dh 1 0 0 0 Ro.Odor 2b 4 0 3 2 Ta.Hall dh 2 0 1 0 B.Dixon 3b 2 0 0 0 L.Urias 2b 0 0 0 1 C.Hllis 3b 1 0 0 0 Ab.Toro 3b 1 0 0 0 Kohlwey lf 3 0 2 0 R.Tllez 1b 3 0 0 0 K.Mrphy lf 1 0 0 0 Nvrreto c 1 0 0 0 R.Rvelo dh 4 0 0 0 Cratini c 1 2 1 1 Sverino c 4 0 2 0 T.Dston cf 1 0 0 0 J.Azcar rf 3 0 1 0 Andrson 3b 3 0 0 0 Lberato cf 1 0 0 0 R.Moore 2b 1 0 0 0 T.Nquin rf 3 1 2 0 Frnndez lf 1 0 0 0 Mtchell cf 3 1 2 0 L.Adams 1b 1 0 0 0

San Diego 000 100 010 - 2 Milwaukee 031 000 00(x) - 4

E_Lopes (2), Uribe (1). DP_San Diego 1, Milwaukee 0. LOB_San Diego 7, Milwaukee 12. 2B_Grisham 2 (4), Cronenworth (5). HR_Caratini (1). PO_Odor.

IP H R ER BB SO

San Diego Groome L, 0-1 3 1-3 5 4 2 3 3 Bachar 2-3 0 0 0 2 1 Brooks 1 0 0 0 1 1 Kerr 1 2 0 0 1 1 Poppen 1 0 0 0 0 1 Koenig 1 1 0 0 0 0

Milwaukee Varland 1 0 0 0 0 3 Milner W, 1-0 1 2 0 0 0 1 Guerra H, 1 1 2 0 0 0 1 Wilson 2 4 1 1 0 1 Uribe H, 2 1 0 0 0 1 0 Robinson H, 1 1 0 0 0 0 0 Yeager H, 2 1 2 1 1 0 1 Middendorf S, 1-1 1 1 0 0 0 1

HBP_by_Groome (Caratini).

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Cory Blaser; Second, Doug Eddings; Third, Matthew Brown;.

T_2:34. A_4659