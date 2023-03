Braves 2, Mets 2

New York Atlanta ab r h bi ab r h bi Totals 29 2 3 2 Totals 32 2 7 2 Escobar 3b 3 0 0 1 Acn Jr. rf 3 0 0 0 S.Marte rf 3 0 0 1 M.Olson 1b 2 1 1 2 F.Lndor ss 4 0 0 0 Lgbauer 1b 1 0 0 0 P.Alnso 1b 4 0 0 0 A.Riley 3b 3 0 2 0 M.Canha lf 4 0 0 0 Qintero 3b 1 0 0 0 Dar.Ruf dh 2 0 1 0 M.Ozuna dh 3 0 2 0 Vglbach dh 1 0 0 0 Expsito dh 1 0 0 0 To.Pham cf 3 0 0 0 Hrrs II cf 3 0 0 0 Mendick 2b 2 1 1 0 Hlliard cf 1 0 0 0 To.Nido c 3 1 1 0 O.Albes 2b 3 0 0 0 Waddell 2b 1 0 0 0 d'Arnud c 3 0 1 0 A.Pabst c 1 0 0 0 Rosario lf 3 0 0 0 O.Arcia ss 2 1 1 0 Adranza ss 1 0 0 0

NY Mets 002 000 000 - 2 Atlanta 002 000 000 - 2

E_Shuster (1). DP_New York 2, Atlanta 0. LOB_New York 4, Atlanta 5. 2B_Ruf (2), Nido (3), Ozuna (5). HR_Olson (7). SF_Escobar, Marte.

IP H R ER BB SO

New York Vasil 3 6 2 2 0 3 Hernandez 1 0 0 0 0 1 Lavender 1 0 0 0 2 0 Reyes 2 1 0 0 0 0 Hartwig 1 0 0 0 0 1 Courtney 1 0 0 0 0 1

Atlanta Shuster 6 2 2 2 2 2 Yates 1 1 0 0 0 1 Luetge 1 0 0 0 0 1 Minter 1 0 0 0 0 2

Umpires_Home, Jansen Visconti; First, Andy Fletcher; Second, Erich Bacchus; Third, Derek Thomas;.

T_2:08. A_6389