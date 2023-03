Twins 11, Red Sox 0

Minnesota Boston ab r h bi ab r h bi Totals 41 11 15 11 Totals 32 0 6 0 J.Gallo rf 4 1 2 0 C.Arryo 2b 3 0 1 0 Holland rf 1 1 0 0 Midroth 2b 1 0 1 0 Miranda 1b 4 1 1 2 R.Dvers 3b 3 0 0 0 Bchtold 3b 1 0 0 0 Goodrum 3b 1 0 0 0 Larnach lf 4 2 4 2 J.Trner dh 1 0 0 0 Keirsey lf 1 2 1 0 D.Palka dh 0 0 0 0 K.Frmer ss 3 2 1 2 A.Dvall cf 3 0 1 0 D Andrd ss 1 0 0 0 McDnugh cf 1 0 0 0 D.Slano 2b 4 1 3 1 R.Tapia lf 3 0 0 0 M.Perez 2b 1 0 1 1 N.Crook lf 1 0 0 0 W.Cstro 3b 2 1 0 0 Hrnndez ss 3 0 1 0 D.Kelly 1b 0 0 0 0 Kavadas 1b 1 0 0 0 M.Tylor cf 4 0 2 3 McGuire c 3 0 0 0 Stvnson cf 1 0 0 0 Hmilton c 1 0 1 0 Jeffers c 4 0 0 0 Rfsnydr rf 2 0 1 0 Camargo c 1 0 0 0 M.Wlson rf 1 0 0 0 Cntrras dh 5 0 0 0 B.Dlbec ss 4 0 0 0

Minnesota 400 402 010 - 11 Boston 000 000 000 - 0

E_Dalbec (1). DP_Minnesota 1, Boston 2. LOB_Minnesota 8, Boston 9. 2B_Gallo (2), Larnach (2), Solano (1), Perez (2), Taylor 2 (5), Duvall (3), Hamilton (2). HR_Miranda (4), Larnach (3), Farmer (4).

IP H R ER BB SO

Minnesota Ryan W, 1-1 5 2 0 0 1 5 Pagan 2 2 0 0 1 1 Sands 2 2 0 0 1 3

Boston Houck L, 1-2 4 2-3 10 8 8 0 6 Shugart 1-3 0 0 0 0 0 Martin 1 3 2 2 0 3 Ort 2 2 1 1 2 2 Miller 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Pagan (Refsnyder), Houck (Castro 2, Farmer).

WP_Martin.

Umpires_Home, John Libka; First, Ben May; Second, Brian O'Nora; Third, Erich Bacchus;.

T_2:27. A_8220