Reds 4, Padres 1

San Diego Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 29 1 3 1 Totals 31 4 9 2 A.Engel cf 3 0 0 0 J.India 2b 4 0 1 0 Lberato cf 1 0 0 0 J.Votto 1b 4 1 1 0 T.Lopes ss 3 0 0 0 W.Myers 1b 4 0 1 0 Mendoza ss 1 0 0 0 Stphnsn dh 3 0 1 1 Ro.Odor 2b 3 0 0 0 C.Pnder rf 1 0 0 0 Ne.Cruz dh 3 0 0 0 T.Fredl cf 3 1 2 0 Da.Dahl lf 3 0 1 0 N.Snzel cf 1 0 0 0 J.Mrsee rf 0 1 0 0 K.Nwman ss 3 0 1 0 J.Azcar rf 3 0 1 0 S.Steer ss 3 1 0 0 Sllivan c 3 0 1 1 C.Csali c 2 0 1 1 M.Btten 3b 3 0 0 0 W.Bnson lf 3 1 1 0 Kohlwey 1b 3 0 0 0

San Diego 000 000 010 - 1 Cincinnati 110 011 00(x) - 4

E_Marsee (1). DP_San Diego 1, Cincinnati 1. LOB_San Diego 1, Cincinnati 6. 2B_Dahl (3), Votto (1), Myers (1), Newman (2), Benson (1). SB_Friedl (4), Newman (3), Steer (1), Benson (6). CS_Friedl (1). SF_Casali.

IP H R ER BB SO

San Diego Lugo L, 0-1 5 8 3 3 1 5 Hader 1 1 1 1 1 2 Carlton 2 0 0 0 0 2

Cincinnati Ashcraft W, 3-1 6 1 0 0 0 10 Strickland 1 0 0 0 0 0 Sanmartin 1 2 1 1 0 1 Farmer S, 2-3 1 0 0 0 0 3

Balk_Sanmartin.

Umpires_Home, Matthew Brown; First, Stu Scheurwater; Second, Nic Lentz; Third, Jacob Metz;.

T_1:52. A_4025