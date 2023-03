Red Sox 7, Pirates 4

Boston Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Totals 34 7 8 7 Totals 36 4 11 4 J.Duran cf 5 0 1 0 On.Cruz ss 4 0 1 0 T.Casas 1b 4 1 2 0 D.Maggi 3b 0 0 0 0 Binelas 1b 1 0 0 0 Rynolds lf 4 0 3 0 B.Dlbec 3b 4 1 1 2 McCtchn dh 3 0 0 0 D.Palka rf 2 1 0 0 D LSnts ph 1 0 0 0 M.Ugeto rf 1 0 0 0 Santana 1b 3 0 0 0 J.Alfro c 3 1 1 2 Swggrty cf 0 1 0 0 Hmilton c 0 1 0 0 Swinski cf 3 0 0 0 Goodrum ss 3 0 0 0 R.Cstro 2b 2 1 1 2 G.Allen lf 3 1 1 1 K.Hayes 3b 3 1 2 0 Hrnndez dh 4 1 1 2 Andujar rf 1 0 1 0 N.Yorke 2b 3 0 1 0 SmtNjgb rf 3 1 1 1 Paulino 2b 1 0 0 0 Marcano ss 1 0 0 0 A.Hdges c 3 0 0 0 Mathias lf 1 0 0 0 Ji-.Bae 2b 3 0 2 1 J.Delay c 1 0 0 0

Boston 200 022 010 - 7 Pittsburgh 020 000 020 - 4

DP_Boston 1, Pittsburgh 0. LOB_Boston 4, Pittsburgh 10. 2B_Casas 2 (5), Allen (3), Reynolds (2), Smith-Njigba (2). HR_Dalbec (2), Alfaro (2), Hernandez (1), Castro (2). SB_Marcano (2). SF_Allen.

IP H R ER BB SO

Boston Winckowski W, 1-1 4 5 2 2 0 2 Bleier H, 1 1 1 0 0 0 1 Brasier H, 2 1 1 0 0 1 0 Sherriff H, 3 1 2 0 0 0 1 Guerrero 1 2 2 2 1 0 Jacques S, 1-3 1 0 0 0 1 3

Pittsburgh Underwood Jr. 1 2 2 2 0 1 Oviedo L, 1-1 4 4 2 2 0 7 De Jong 2 2 2 2 1 2 Holderman 1 0 1 1 2 0 Zastryzny 1 0 0 0 0 3

HBP_by_Jacques (Maggi).

Umpires_Home, Randy Rosenberg; First, Sean Barber; Second, Roberto Ortiz; Third, Ryan Wills; .

T_2:33. A_5384