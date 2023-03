Mariners 5, Dodgers 1

Los Angeles Seattle ab r h bi ab r h bi Totals 29 1 2 1 Totals 31 5 9 5 J.Otman rf 3 0 0 0 Rdrguez cf 3 0 2 3 D.Avans cf 1 0 0 0 L.Mrtin cf 1 0 1 2 A.Brnes c 3 0 0 0 Ko.Wong 2b 3 0 1 0 Mazeika c 1 0 0 0 Cbllero 2b 1 0 0 0 M.Muncy 3b 1 0 0 0 T.Frnce 1b 4 0 1 0 Wlliams ss 1 1 0 0 Hrnndez rf 4 0 0 0 Thmpson cf 3 0 0 0 Raleigh c 3 0 0 0 Bu.Reed rf 0 0 0 0 Nttnghm c 1 0 1 0 M.Rojas ss 2 0 0 0 E.Sarez 3b 3 0 1 0 K.Hoese 3b 1 0 1 0 C.Moran 3b 1 0 0 0 M.Vrgas 2b 3 0 0 1 Pollock lf 3 2 2 0 Brigman 2b 1 0 0 0 Cabrera lf 1 0 0 0 S.Dggar dh 3 0 0 0 C.Hmmel dh 1 1 0 0 Ry.Ward 1b 3 0 0 0 Mi.Ford dh 1 0 0 0 B.Zmmer lf 3 0 1 0 Crwford ss 1 1 0 0 M.McCoy ss 0 1 0 0

LA Dodgers 000 000 100 - 1 Seattle 001 020 20(x) - 5

E_Crawford (3). DP_Los Angeles 1, Seattle 0. LOB_Los Angeles 5, Seattle 5. 2B_Rodriguez 2 (3), Nottingham (1), Suarez (2), Pollock (2). SB_Williams 2 (4), Hoese (1), Zimmer (2), McCoy (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Pepiot L, 1-1 4 2-3 5 3 3 2 6 Curtis 1-3 1 0 0 0 1 Scott 1 0 0 0 0 2 Cyr 2-3 2 2 2 1 1 Pilarski 1-3 0 0 0 0 0 Leasure 1 1 0 0 0 1

Seattle Kirby W, 2-1 5 0 0 0 1 9 Speier H, 2 1 1 0 0 0 2 Castillo H, 2 1 0 1 1 2 1 Clarke 1 0 0 0 0 2 Adcock 1 1 0 0 1 1

Umpires_Home, Malachi Moore; First, Edwin Jimenez; Second, Brian Walsh; Third, Gabe Morales;.

T_2:23. A_8860