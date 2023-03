Giants 6, White Sox 3

San Francisco Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 34 6 10 6 Totals 31 3 6 3 Johnson cf 2 1 1 0 E.Andrs 2b 2 0 0 0 Munguia cf 1 0 0 0 Rmllard 2b 1 0 0 0 Schmitt 3b 4 0 1 1 L.Rbert cf 3 0 0 0 Crwford dh 5 0 0 0 Gnzalez cf 1 1 1 1 B.Sabol c 3 1 1 1 Bnntndi lf 3 0 0 0 Proctor c 1 0 0 0 Mrsnick rf 1 1 1 0 B.Wsely 2b 4 2 2 1 Jimenez rf 3 0 1 0 Aerbach lf 4 0 0 0 Cstillo 3b 1 0 1 1 W.Wlson ss 4 1 2 3 Alberto 3b 3 0 1 0 L.Matos rf 3 0 1 0 O.Colas ph 1 0 0 0 Aldrete 1b 3 1 2 0 J.Brger 1b 2 0 0 0 G.Shets ph 1 0 0 0 Grandal c 3 0 0 0 S.Zvala dh 3 1 1 1 L.Grcia ss 2 0 0 0 Gnzalez ss 1 0 0 0

San Francisco 003 200 100 - 6 Chicago WS 001 000 020 - 3

E_Schmitt (3), Aldrete (1). DP_San Francisco 1, Chicago 0. LOB_San Francisco 9, Chicago 6. 2B_Sabol (4), Marisnick (1). 3B_Aldrete (1). HR_Wisely (3), Wilson (2), Gonzalez (3), Zavala (4). SB_Schmitt (1). CS_Wisely (2). SF_Sabol.

IP H R ER BB SO

San Francisco Manaea 6 3 1 1 1 3 Brebbia 1 0 0 0 0 2 Yajure 1 3 2 2 0 2

Chicago Kopech 3 7 5 5 4 3 Middleton 1 0 0 0 0 1 Santos 2 1 0 0 1 0 Shaw 1 1 1 1 1 0 Freeman 1 0 0 0 0 1 Perez 2-3 1 0 0 0 0

PB_Proctor, Grandal.

Umpires_Home, Dan Merzel; First, Tripp Gibson; Second, Mike Muchlinski; Third, Alex MacKay; .

T_. A_5029