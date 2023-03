Desciende el número de multimillonarios en China por la crisis tecnológica y los factores globales

FOTO ARCHIVO: Jack Ma, multimillonario fundador de Alibaba Group, llega a la cumbre "Tech for Good" en París, Francia, 15 de mayo de 2019. REUTERS/Charles Platiau

SHANGHÁI, 23 mar (Reuters) - Más de 400 personas perdieron su condición de multimillonarios el año pasado, la mayoría procedentes de China, debido a que el endurecimiento monetario mundial, las perturbaciones del COVID-19 y las medidas enérgicas de Pekín contra las grandes empresas tecnológicas perjudicaron a los grandes patrimonios, según mostró una clasificación de las personas más ricas del mundo.

China perdió 229 multimillonarios de la Hurun Global Rich List 2023, lo que supone más de la mitad de las 445 personas que desaparecieron de la lista, que clasifica a los magnates con un patrimonio neto mínimo de 1.000 millones de dólares, según informó el jueves el Hurun Report.

La segunda economía mundial también añadió 69 nuevos multimillonarios a la lista durante el periodo.

"El número de multimillonarios en el mundo ha descendido un 8%, mientras que su riqueza total ha caído un 10%", dijo Rupert Hoogewerf, fundador y presidente del Informe Hurun. Un total de 3.112 personas entraron en la lista, frente a las 3.381 del año anterior, añadió.

China siguió siendo la principal fuente de grandes patrimonios, con un total de 969 multimillonarios a 16 de enero de 2023, por delante de Estados Unidos, con 691.

Las marcas de lujo tuvieron un buen año, con Bernard Arnault, jefe de LVMH, a la cabeza de la lista, y Bertrand Puech y familia, herederos de Hermès, en tercer lugar.

Entre los nombres destacados que han desaparecido de la lista figura Sam Bankman-Fried, que perdió su fortuna de 21.000 millones de dólares tras la quiebra del criptointercambio FTX.

En China, Jack Ma, fundador del gigante chino del comercio electrónico Alibaba Group Holding, descendió al puesto 52 desde el 34 que ocupaba un año antes, debido en gran medida a la represión regulatoria de China sobre su sector tecnológico.

"Las subidas de los tipos de interés, la apreciación del dólar estadounidense, el estallido de una burbuja tecnológica impulsada por el COVID y el impacto continuado de la guerra entre Rusia y Ucrania se han combinado para perjudicar a los mercados bursátiles", afirmó Hoogewerf.

En los doce meses previos a finales de enero, el índice S&P 500 se desplomó más de un 14%, mientras que en China, el índice de referencia Shanghai Composite perdió casi un 11%.

Por su parte, el yuan perdió cerca del 8% de su valor frente a un dólar en alza en 2022, la mayor caída anual desde 1994, debido en gran medida a las subidas agresivas de tipos de la Reserva Federal y a la ralentización de la economía nacional.

Hoogewerf se mostró en general positivo de cara a este año tras calibrar las escalas de confianza económica y de felicidad entre los particulares chinos de alto poder adquisitivo.

"Lo único de lo que no estoy seguro es de si se producirá una crisis financiera mundial", afirmó. "Hemos visto crisis bancarias en Estados Unidos y Suiza. No estoy seguro de si habría contagio. Si no, la riqueza crecerá en un margen enorme".

(Reporte de Winni Zhou y Brenda Goh; editado en español por Flora Gómez)